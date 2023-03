The Mandalorian saison 3 : pourquoi Bo-Katan n'a-t-elle pas révélé son secret ?

Dans un entretien accordé au podcast «Dagobah Dispatch» du site américain Entertainment Weekly, Katee Sackhoff a expliqué pourquoi son personnage, Bo-Katan Kryze, n’a pas cru bon de révéler à Din Djarin avoir vu le légendaire Mythosaur dans les mines de Mandalore.

Un tournant dans son existence. Dans le deuxième épisode de la saison 3 de «The Mandalorian», Bo-Katan Kryze a aperçu un Mythosaur en chair et en os dans les eaux vives des mines de Mandalore alors qu’elle remontait Din Djarin, inconscient, à la surface. Une information qu’elle n’a pas partagée avec lui au moment où celui-ci retrouvait ses esprits. Interrogé à ce propos au micro du podcast «Dagobah Dispatch» du site américain Entertainment Weekly, Katee Sackhoff, qui incarne l’ancienne leader des Mandaloriens, a donné les raisons de ce silence.

«Elle n’est pas forcément convaincue par ce qu’elle a vu. Elle pense peut-être avoir imaginé la chose. Il y a tellement de questions qui se bousculent dans sa tête à l’heure actuelle que je ne pense pas que ce soit une information qu’elle souhaite partager avec qui que ce soit pour le moment», explique-t-elle.

Katee Sakhoff rappelle au passage que Bo-Katan Kryze était totalement esseulée avant que Din Djarin ne vienne la voir. Et si elle le respecte en tant que guerrier, elle ne lui fait pas encore totalement confiance. Mais elle est intriguée par lui et son système de croyance. Encore plus après s’être rendue en sa compagnie dans la planque des Fils de la Death Watch où elle a été acceptée, à sa grande surprise, comme l'un des leurs. Et ce, malgré le fait que ces derniers la considèrent comme l'une des responsables de la chute de Mandalore.

«Elle est vraiment seule, et elle n’a nulle part où aller», explique Katee Sackhoff à propos de son personnage qui, dans l’épisode 3, a vu sa demeure être réduite en poussière. «C’est nouveau pour elle d’être acceptée immédiatement par les autres. Peut-être se demande-t-elle si elle peut rester à cet endroit, ou pas», précise la comédienne. «Je pense vraiment qu’à cet instant précis, elle souhaite que quelqu’un d’autre accepte de devenir le leader des Mandaloriens. Elle ne veut pas de cette responsabilité, qui lui a coûté si cher. Être un leader n'a pas fonctionné, alors peut-être que d’être simplement un membre du groupe suffira», ajoute-t-elle.