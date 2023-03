La série de gladiateurs «Those about to die» a lancé sa production

La série développée par Roland Emmerich, «Those about to die», pour la plate-forme de streaming américaine Peacock, vient de lancer sa production en Italie. Elle ambitionne de suivre la vie des gladiateurs de la Rome antique et de la société de l’époque.

Une des fictions les plus attendues. Adaptation du livre historique de Daniel P.Mannix publié en 1958, la série de gladiateurs «Those about to die» vient de donner le coup d’envoi de sa production en Italie, dans les studios mythiques de la Cinecittà. La fiction, pilotée par Roland Emmerich, suivra la vie des gladiateurs de la Rome antique à travers «plusieurs personnages issus des différentes couches de la société romaine où les Jeux, la politique et les affaires, s’entrecroisent et entrent en collision», avait annoncé la plate-forme de streaming américaine Peacock en juillet dernier.

Les téléspectateurs retrouveront au casting Anthony Hopkins dans le rôle de Vespasian, l’Empereur de Rome, héritier de la lignée des Flaviens. Johannes Haukur Johannesson (Vikings : Valhalla) sera Viggo, un redoutable gladiateur des terres du Nord expert dans le maniement des armes. Connu pour incarner le détestable Ramsey Bolton dans «Game of Thrones», Iwan Rheon incarnera Tenax, un ambitieux chef criminel. Liraz Charhi sera Berenice, reine de Judée retenue prisonnière à Rome.

Selon les premières informations, la série ne manquera pas de trahisons, de violence, et d’intrigues politiques, le tout au gré des destins de personnages forts qui tournent autour du Colisée de Rome où les Jeux sont organisés pour divertir le peuple, et où l’ensemble de la population se croise sans distinction de rang social.

«Au cœur de la série, c’est une fiction épique sur les Jeux pratiqués par des personnages forts et différents qui vont explorer les chemins de la gloire, la chute de leur piédestal, et le besoin de participer à quelque chose de plus important qu’eux-mêmes», avait notamment expliqué Roland Emmerich le jour de l’annonce officielle de la série.