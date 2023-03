The Last of Us : le co-créateur de la série publie une image de la saison 2 sur Twitter (SPOILERS)

Alors que la première saison de «The Last of Us» a touché à sa fin la semaine dernière, Neil Druckmann – le créateur du jeu vidéo et co-créateur de la série – a publié une image en lien avec la saison 2.

Un clin d’œil bienvenu. Les fans de «The Last of Us» se sont retrouvés un peu orphelin de leur série préférée, la saison 1 étant arrivée à sa conclusion la semaine dernière avec un dernier épisode particulièrement intense. Les événements qui y sont dépeints seront déterminants dans le récit de la saison 2 dont la production doit débuter à la fin de l’année 2023, pour une diffusion fin 2024 ou début 2025.

Conscient du sentiment du manque qui pouvait hanter certains téléspectateurs, Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo et co-créateur de la série avec Craig Mazin, a eu la bonne idée de publier une image en référence à la saison 2 qui annonce l’arrivée d’un personnage bien connu des fans de la version sur console : Abby.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

«La saison 2 est déjà lancée. Endurer et survivre», écrit-il en légende de cette image montrant un bras musclé serrant un marteau, avec en arrière-plan une voiture embrasée dans la forêt. Pour les joueurs sur console, il ne fait aucun doute que ce bras appartient à Abby, un troisième personnage qui apparaît dans le jeu «The Last of Us : Part II» sorti en 2020. Et dont l’arme de prédilection n’est autre que le marteau.

Pour la petite histoire, la comédienne Laura Bailey, qui double le personnage dans le jeu vidéo, a fait une apparition furtive dans le dernier épisode de la saison 1 dans le rôle d’une des deux infirmières. Une scène qui va se révéler cruciale à l’avenir pour les héros de la série.