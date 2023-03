Shazam 2 : l'actrice Rachel Zegler estime que le film est «bon» et le défend sur les réseaux

Alors que «Shazam : La Rage des Dieux», a manqué son démarrage lors de sa sortie aux Etats-Unis ce week-end, l’actrice Rachel Zegler a pris la parole sur les réseaux pour défendre le film, en salles le 29 mars prochain en France.

Avec seulement 30 millions de recettes au box-office en trois jours, «Shazam 2», toujours réalisé par David F. Sandberg, s’est offert un lancement en demi-teinte. Un démarrage décevant auquel s’ajoute également des critiques négatives. Il n’en fallait pas plus pour que Rachel Zegler, qui campe à l'écran Athena dans cette production DC Studios, réagisse.

«Donnez-lui une chance», a posté sur Twitter l’actrice, découverte par le grand public dans l’adaptation de «West Side Story» de Steven Spielberg. La jeune femme, qui a rejoint l’équipe dans cette suite des aventures de Billy Baston, estime en effet que le long métrage ne démérite pas.

«Notre film est vraiment bon!» souligne-t-elle avant de faire l’éloge de ses partenaires à l’écran. Pour mémoire le film réuni notamment, Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Lucy Liu ou encore Helen Mirren. «J'ai adoré le faire et j’ai adoré les gens que j'ai rencontrés. Allez le voir ! Donnez-lui une chance», note la jeune femme avant de préciser : «Ce n’est pas pour rien que nous avons un score d'audience de 85 %», faisant référence à la note attribuée par le public sur le site spécialisé Rotten Tomatoes.

hey our film is actually really good! but mostly i just absolutely loved making it and the people i met whilst doing so :) go see it! give it a chance. we have an 85% audience score for a reason. pic.twitter.com/2OmbMSlsyw

— rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) March 19, 2023