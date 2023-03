Dorothée confie être «très peinée» par le décès d’Emmanuelle, chanteuse du générique de «Premiers baisers»

Dorothée a partagé sa tristesse sur Twitter après l’annonce du décès d’Emmanuelle, connue notamment pour avoir interprété le générique de la série à succès «Premiers Baisers».

Alors que la disparition d'Emmanuelle Mottaz a été annoncée ce mercredi par le producteur Jean-Luc Azoulay, Dorothée a partagé sa tristesse sur les réseaux. «Très peinée du départ d'Emmanuelle», a réagi Dorothée sur Twitter. La chanteuse est décédée à l’âge de 59 ans, le 16 mars dernier dans un hôpital parisien, selon Jean-Luc Azoulay.

Très peinée du départ d'Emmanuelle... pic.twitter.com/iQ8OMlw650 — Dorothée (@DorotheeOff) March 22, 2023

Comme Dorothée, Emmanuelle Mottaz de son vrai nom faisait partie de la galaxie AB Productions, société à qui l'on doit les émissions phares du «Club Dorothée» comme «Premiers Baisers» ou encore «Hélène et les garçons». Les deux femmes avaient notamment travaillé ensemble pour la chanson «Allô allô monsieur l'ordinateur», sortie en 1985 et interprétée par Dorothée mais aussi Emmanuelle qui y faisait la voix robotisée de l'ordinateur.

L'année suivante, Emmanuelle avait connu le succès en solo avec le titre «Premier baiser», vendu à 700.000 exemplaires, et devenu ensuite le générique de la série éponyme. Elle avait également connu le succès avec son titre «Rien que toi pour m'endormir», avant de participer à l'écriture de scénarios pour AB Productions.

«Elle avait une santé fragile depuis un certain temps. C'était une vraie artiste, une fille formidable. Elle était chanteuse et scénariste pour "Hélène et les garçons" notamment. Nous sommes très tristes», a déclaré de son côté le producteur à l'AFP.