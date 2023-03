Expo Mucha à Paris : quelle est la différence entre Art nouveau et Art déco ?  

Avec «Eternel Mucha», le Grand Palais éphémère consacre ce printemps une exposition au maître de l’Art nouveau. Un courant qui fait la part belle aux courbes et aux motifs floraux et végétalisés foisonnants, à ne pas confondre avec l’Art déco, qui lui succède. Voici comment les distinguer.

Entre 1890 et 1930, Art nouveau et Art déco vont se succéder, laissant notamment leurs empreintes dans l’espace urbain et les arts décoratifs. Deux courants, que l'on confond parfois, qui se différencient par un style bien distinct.

L'Art Nouveau, l'éloge des courbes et de la nature

Apparu à la fin du 19e siècle, en réponse notamment à l’industrialisation croissante, l’Art nouveau se caractérise par ses courbes et ses motifs inspirés de la nature. Les fleurs, les végétaux, les animaux, les arabesques mais aussi les femmes aux lignes élancées sont emblématiques de ce courant qui se diffuse dans toute l'Europe, touchant tous les arts, de la peinture à l’architecture en passant par le design.

Porté par des figures telles que l’affichiste Alfons Mucha mais aussi l'architecte espagnol Gaudi ou encore le maître verrier et bijoutier Lalique, l’Art nouveau laisse toute la place à des décors foisonnants et colorés. Un style qui connaît son apogée entre 1900 et 1905, avant de s'éteindre à l'aube de la Première Guerre mondiale, laissant toutefois sa «patte» dans l'espace urbain. Ainsi, les bouches du métro parisien, construites en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle par Hector Guimard, l'un des représentants majeurs de ce courant en France, figurent parmi les vestiges de l'Art nouveau. Elles sont aujourd'hui classées monuments historiques, comme la sublime coupole des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann.

Autre monument emblématique, la Samaritaine, entièrement restaurée et réouverte en 2021, figure elle aussi parmi les joyaux de l'Art nouveau, plus précisément son bâtiment historique édifié en 1910 par Frantz Jourdain. Mais sa façade, donnant cette fois sur la Seine, devient par ailleurs un symbole de l'Art déco sous la houlette de l'architecte Henri Sauvage, lorsque la Samaritaine s'agrandit dans les années 1920.

L'Art Déco et ses lignes géométriques

Né en France, l'Art déco voit le jour dès 1905 et prend le contre-pied de son prédécesseur. Aux arabesques de l'Art nouveau succèdent alors les lignes géométriques et symétriques de l'Art déco. Cercle, demi-cercle, ligne droite, triangle, forme inspirée du diamant et de ses facettes, mais aussi motifs floraux minimalistes et figuratifs caractérisent ce mouvement, qui se veut plus épuré et moderne. II n'en reste pas moins extravagant à certains égards, faisant la part belle aux matériaux luxueux mais aussi parfois à l'ornementation. Un style qui touche majoritairement l'architecture, le design et la décoration, qui connaît son apogée dans les années 1920 - 1930 en France, mais aussi aux Etats-Unis où il s'exporte.

Dans l'Hexagone, le Palais de la Porte Dorée, celui de Chaillot, de Tokyo ou encore la piscine Molitor, avec leurs grands espaces et lignes droites monumentales parfaitement symétriques, mais aussi la façade des Folies Bergère et celle du Grand Rex, qui vient d'être rénové après vingt mois de travaux, incarnent parfaitement le style Art déco. A New York, le Chrysler building, avec ses décors géométriques, figure lui aussi parmi les joyaux de ce style.

Un courant qui s'essouffle à la fin des années 1940, avant de revenir à la mode dans la décoration d'intérieur ces dernières années.