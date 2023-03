Le printemps du cinéma a réuni 2,35 millions de spectateurs

La 22e édition du Printemps du cinéma, qui s’est tenue du 19 au 21 mars, a rassemblé 2,35 millions de spectateurs, a annoncé ce mercredi la Fédération nationale des cinémas français, qui organise chaque année l’événement. Des chiffres qui confirment le retour du public en salles.

Un bilan positif. Le public a plébiscité le Printemps du cinéma cette année et ce malgré la baisse du pouvoir d’achat et une hausse du prix du billet, proposé à 5 euros contre 4 lors des précédentes éditions.

Plus de 2,3 millions de spectateurs ont ainsi profité de cette manifestation qui retrouve ainsi son niveau habituel de fréquentation, selon le Fédération nationale des cinémas français (FNCF). Elle est même un peu supérieure à l'édition 2022 et ses 2,15 millions de spectateurs mais encore loin des années records de 2008 et 2018, qui avaient respectivement rassemblé 3,5 et 3,2 millions de personnes.

Un engouement retrouvé

La FNCF s'est d'ailleurs félicitée des «très bons résultats» de cette 22e édition qui «confirment la progression régulière de la fréquentation des salles» et donc le retour des spectateurs, après le lent redémarrage post-covid. «A ce jour, 164 millions de spectateurs se sont rendus au cinéma sur les 12 derniers mois, soit 12 millions d'entrées de plus que celles constatées sur l'année 2022», note ainsi la fédération dans un communiqué, soulignant par ailleurs que «cet engouement renouvelé rappelle que le cinéma est la première pratique culturelle des Français».

Autre opération promotionnelle bien connue du grand public, la Fête du cinéma reviendra, quant à elle, du 2 au 5 juillet prochains.