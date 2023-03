Lille : tout savoir sur Millésime K, le rappeur dont Martine Aubry veut interdire le concert

La mairie de Lille demande l’annulation du concert de Millésime K prévu samedi 29 mars dans la ville. Voici ce que l'on sait de ce rappeur controversé.

Connu pour ses chansons aux positions proches de l’extrême droite, le rappeur lyonnais Millésime K cumule plus de 700.000 abonnés sur TikTok. A l'origine, en moins d'un an, de trois albums intitulés «Liberté», «Egalité », «Fraternité», en vente sur son site, note le Parisien, le jeune homme devait entamer le 10 mars dernier une tournée intitulée «Patriote» avec une vingtaine de dates dans toute la France. Un projet présenté sur son site comme une tournée pour «aller à la rencontre de son public et voir s’il reste encore de vrais patriotes en France». Affichant clairement ses positions, le rappeur invitait d'ailleurs les spectateurs à venir avec des «drapeaux tricolores».

Ce premier concert a été annulé à la suite de la mobilisation de plusieurs syndicats et organisations antifascistes. La mairie de Lille demande, à son tour, l’interdiction d’un de ses concerts. En cause «ses textes aux propos ouvertement racistes, sexistes, homophobes et transphobes, contraires aux valeurs de la République qu’il se targue pourtant de défendre», note dans un communiqué relayé sur Twitter le groupe d’élus Lille Verte, mettant en garde les loueurs de salles sur ces concerts dont le lieu est «volontairement tenu secret» jusqu'au dernier moment.

le lieu des concerts communiqué tardivement

Evoquant les méthodes de location de salles de Millésime K, les élus de Lille Verte soulignent en effet que «le lieu exact du concert n'est communiqué que tardivement aux détenteurs et détentrices de billets». Et de préciser : «Les propriétaires de salles sont rarement mis au courant de la nature précise de l'événement lors de la location de la salle. Et ce pour éviter un refus de leur part, évident quand on connaît on connaît la teneur des chansons de Millésime K».

Une situation à laquelle ont été confrontés au moins deux loueurs de salles à Montpellier et à Aubagne, expliquant avoir été dupés.