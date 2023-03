The Mandalorian saison 3 : une partie du passé de Grogu a été révélée

La série «The Mandalorian» vient de révéler à ses fans la manière dont Grogu a réussi à échapper au massacre des Jedi après l’activation de l’Ordre 66 dans le 4e épisode de la saison 3. Ainsi que l’identité de son sauveur.

Une histoire de rédemption. Le quatrième épisode de la saison 3 de «The Mandalorian» a permis aux téléspectateurs de découvrir une partie cruciale de l’existence de Grogu, à savoir la manière dont il a réussi à échapper à l’exécution systématique des Jedi – et de leurs apprentis – par les soldats de l’Empire. Mieux encore, on découvre le rôle déterminant joué par le maître Jedi Kelleran Beq dans cette opération de sauvetage.

Qui est Kelleran Beq ? Ce personnage est apparu dans un jeu télévisé pour enfants intitulé «Star Wars : Jedi Temple Challenge» lancé en 2020. C’est le comédien Ahmed Best – connu des fans pour avoir doublé le tristement célèbre Jar Jar Binks dans la deuxième trilogie – qui a hérité du rôle. La série «The Mandalorian» vient désormais de l’intégrer dans le récit officiel de l’univers Star Wars en lui confiant le rôle du sauveur de Grogu. Une consécration pour le comédien qui a exprimé sa reconnaissance sur les réseaux sociaux.

«Gratitude ! C’est bon d’être de retour. Il y a tant à dire et à partager. Cela va demander quelques jours. Mais, pour le moment, je m’en tiendrais à remercier tous ceux qui m’ont aidé à me relever et à m’aider à m’améliorer», peut-on lire en légende de son message posté sur son compte Instagram.

La série nous donnera-t-elle à voir la suite du périple du maître Jedi Kelleran Beq et Grogu – après leur fuite à bord d’un vaisseau spatial – via de nouveaux flashbacks dans les épisodes à venir ? Impossible à dire. Mais la curiosité des fans a été indéniablement titillée par ce passage impliquant ces deux personnages.