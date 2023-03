Dany Boon : De quoi parle son nouveau film «La vie pour de vrai» ?

Réalisée par Dany Boon, la comédie «La vie pour de vrai», avec Kad Merad et Charlotte Gainsbourg, sortira dans les salles obscures le 19 avril prochain.

Dany Boon est de retour derrière et devant la caméra avec «La vie pour de vrai», une comédie dans laquelle il retrouve son acolyte de «Bienvenue chez les Ch'tis», Kad Merad. Dans ce film drôle et romantique, qui sort le 19 avril, l'acteur incarne Tridan, un vieux garçon simplet qui a passé toute sa vie au Club Med du Mexique, et qui ne connaît rien du monde urbain.

A 50 ans, il décide enfin de quitter le club de vacances de ses parents pour se rendre à Paris, avec un seul objectif : retrouver son grand amour d’enfance, Violette. Une fois arrivé à la capitale, il découvre pour la première fois la joie des transports en commun, se fait voler son argent, et se retrouve confronté à un monde beaucoup plus agressif et égoïste que le sien.

Un trio qui fonctionne

Perdu dans cette grande ville où les gens ne disent pas bonjour, Tridan trouve finalement refuge chez son demi-frère, incarné par Kad Merad, et que tout oppose. Seul et manipulateur, cet accro aux applications de rencontre, va alors mettre au point un plan pour se débarrasser de son frère envahissant.

Pour se faire, Louis va supplier une de ses conquêtes aux penchants nymphomanes, Roxane, jouée par l’excellente et solaire Charlotte Gainsbourg, de se faire passer pour son premier amour, Violette. Un rôle assez surprenant pour l’actrice, que l’on voit très rarement dans ce registre, mais qui trouve parfaitement sa place au sein du duo fusionnel.

Avec «La vie pour de vrai», son huitième film, Dany Boon nous parle d’amour, mais aussi du temps qui passe, de la peur de la solitude, ou encore de la difficulté de fonder une famille. L’acteur et humoriste, qui a eu l’idée de ce film lors de vacances au Club Med avec ses enfants, signe une comédie tendre et légère, portée par un trio attachant, et qui parvient à la fois à nous émouvoir, et à nous faire rire. Un bon divertissement bien rythmé.