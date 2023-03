Taylor Swift : la chanteuse réalise un très impressionnant plongeon en plein concert

Taylor Swift a entamé en beauté sa tournée The Eras Tour. Une séquence du show, durant laquelle la chanteuse plonge littéralement la tête la première sur la scène, a impressionné ses fans.

La séquence fait sensation. Taylor Swift, qui vient de commencer sa tournée The Eras Tour aux États-Unis, a marqué les esprits en intégrant à son premier show depuis cinq ans une cascade durant laquelle elle se jette sur le devant la scène.

Taylor Swift thrilled her audience by diving into the stage floor and disappearing.





Some members of the crowd were initially worried that the singer had 'face-planted' - but it was all part of the show.





Un saut qui a sur le moment provoqué l’effroi dans le public composé de quelque 80.000 fans en délire lors de la première. Après avoir interprété une version acoustique de «Tim McGraw», l’une de ses toutes premières chansons, Taylor Swift s’est mise à marcher sur la scène – transformée en eau grâce à un jeu de lumière – et y a subitement plongé la tête la première.

Les captations de cette mise en scène particulièrement réussie suscitent de nombreux commentaires sur la Toile.

Taylor Swift takes a dive and seemingly swims across the stage with stunning visuals to transition to her Midnights era. #TSTheErasTour pic.twitter.com/BzSHRLcHsu — Entertainment Tonight (@etnow) March 18, 2023

«En plus d’être 12 fois lauréate d’un Grammy, Docteur (la chanteuse a reçu en 2022 un titre honorifique de la part de l’Université de New York, ndlr), réalisatrice, l’une des compositrices les plus acclamées de la musique et d’avoir une carrière artistique record, Taylor Swift est maintenant à la recherche d’une médaille olympique en natation. Regardez ce plongeon», s’est notamment amusé un fan.

Taylor Swift a donné le coup d'envoi de The Eras Tour ce 17 mars 2023 à Glendale, en Arizona (rebaptisée pour l’occasion momentanément «Swift City).

I miss you like it was the very first night. Good thing we’re about to go onstage and do the whole thing again tonight. See you Glendale, Erazona



Pour fêter le lancement de cette tournée qui célèbre ses quinze années de carrière et dont les ventes avaient littéralement fait exploser les sites de réservations de billets (2,4 millions de billets en une seule journée), l’artiste la plus vendue dans le monde a non seulement enchanté ses fans avec son show, mais leur a aussi fait cadeau de trois nouvelles versions d'anciens titres et d'un inédit, «All The Girls You Loved Before», à découvrir ci-dessous. De quoi faire nager ses fans avec elle dans le bonheur.