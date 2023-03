Cinéma : voici les 5 plus gros succès au box-office en 2023 en France... jusqu'à maintenant

Le cinéma a de nouveau le vent en poupe. Voici les 5 films sortis en 2023 qui dominent le box-office français jusqu’à maintenant.

Cocorico, les productions françaises ont attiré depuis le début de l’année le plus grand nombre de spectateurs en salles dans l’Hexagone. Si le distributeur visait plus, «Astérix et Obélix : l’Empire du milieu», dévoilé le 1er février dernier, a tout de même attiré dans le pays plus de 4,5 millions de spectateurs.

Le film de Guillaume Canet au budget colossal de 65 millions d’euros, arrive donc en tête du classement des longs-métrages qui dominent le box-office. Et si l'on ajoute les 1,6 million de billets vendus à l'international, les nouvelles aventures des Gaulois enregistrent plus de 6,1 millions de spectateurs en salles.

En deuxième position, on retrouve «Alibi.com 2», sorti le 8 février dernier, et qui cumule plus de 3,8 millions de spectateurs. Il s’agit du premier gros succès du réalisateur et acteur Philippe Lacheau. En une décennie, la bande à Fifi s’est imposée comme l'as de la comédie française.

En seulement trois semaines d’exploitation, «Creed III», troisième film de la franchise Creed, neuvième de la saga Rocky et premier à s’être tourné sans la star Sylvester Stallone, accède à la troisième marche du podium, avec plus de 1,6 million d’entrées. Le long-métrage de et avec Michael B. Jordan devrait atteindre les 2 millions de tickets prochainement.

Derrière les Gaulois, une fourmi et des stars hollywoodiennes

Suit «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», premier film de la phase 5 du MCU qui, malgré des critiques mitigées, a été vu, depuis sa sortie le 14 février, par plus de 1,5 million de fans de super-héros.

Ce blockbuster avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer et Michael Douglas, est talonné de près par «Babylon» de Damien Chazelle. Une œuvre fleuve magistrale sur la disparition du cinéma muet au profit des films parlants à Hollywood qui a rencontré un franc succès en France, avec quelque 1,5 million d’entrées enregistrés.

Ce top 5 ne prend pas en compte «Avatar : la voie de l’eau» de James Cameron, dévoilé sur les écrans le 14 décembre 2022. Le film qui a pulvérisé les records au box-office, est toujours programmé dans de nombreux cinémas, et totalise plus de 14 millions de tickets. Reste à savoir s’il réussira à faire mieux que «Titanic» - du même James Cameron - et ses 22 millions de spectateurs.