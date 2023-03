Marion Cotillard : l’actrice chante au concert de Yodélice à Pleyel (vidéo)

En concert à Paris les 24, 25 et 26 mars, le chanteur Yodélice a invité son amie l’actrice Marion Cotillard à se joindre à lui sur scène, pour interpréter plusieurs titres.

«Mesdames et messieurs, la sublimissime et talentueuse Marion Cotillard», a annoncé Yodélice, de son vrai nom Maxim Nucci, alors qu’il se produisait ces 24, 25 et 26 mars sur la scène de la salle Pleyel à Paris.

L’actrice s’est montrée très à l’aise dans ce rôle de rockeuse, et a chanté en solo la chanson «Fade Away», et «Familiar Fire», en duo avec lui.

«Ce concert était fou», a posté le compagnon de l’actrice, Guillaume Canet, sur Instagram avec des extraits du show de Yodélice, dont il salue «la bogossitude et la classe». «Max mon pote, j'ai revu pendant ce concert tellement de magnifiques moments qu'on a vécu ensemble !», s’est enthousiasmé le réalisateur du dernier Astérix, n’oubliant pas de souligner la présence d’«invités magnifique comme Marion».

Ses longs cheveux coiffés sur le côté, en petit short, cape noire et cravate en strass, Marion Cotillard a fait forte impression sur le public présent mais aussi les internautes, qui ont découvert sa prestation au travers des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.

#Yodelice a convié #MarionCotillard à lui donner la réplique ce soir à @sallepleyel Pleyel où il est en création exclusive jusqu’à ce dimanche 26 mars. pic.twitter.com/mAJyedV7KX — phenixwebtv.com (@phenixWebZine) March 25, 2023