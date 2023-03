One-man show : l'humoriste Fary va se produire à Roland-Garros, une première dans l'histoire du stade

Pour la première fois de sa longue histoire, le stade Roland-Garros accueillera un spectacle sur sa terre battue. L'humoriste Fary y présentera son dernier one-man show, pour une date, cet été.

Fary va une fois de plus surprendre le public. L’humoriste a annoncé, ce lundi, qu’il se produirait le 7 juillet prochain, pour une représentation exceptionnelle, à Roland-Garros. Il sera le premier artiste à jouer au sein du mythique stade.

«Personne ne l'a jamais fait et on va le faire ensemble», a teasé l’artiste sur ses réseaux, partageant à cette occasion une vidéo humoristique mettant en scène son équipe, désappointée face à cette nouvelle.

La billetterie est ouverte

«C’est pas compliqué quand même, on l’a vu en réunion. (...) C’est un terrain de tennis. Au milieu, il y a la scène, et il faut imaginer ça au stade Roland-Garros, devant plus de 15.000 personnes», lance ainsi Fary, dans cette séquence vidéo tournée sur la terre battue de Roland-Garros. «Il a vraiment craqué. J’arrive pas à me projeter. Même après explication...», déclare alors son équipe. Et Fary d'ajouter : «Je vous demande d’imaginer un petit peu. On peut se projeter, ou vous devez être terre-à-terre. Donc vous, quand c'est pas dans un théâtre classique, c'est pas excitant. Ça vous fait pas frétiller».

Cette représentation exceptionnelle se tiendra sur le court central Philippe-Chatrier, plus grand stade de terre battue au monde, rénové en 2018. L'artiste y reprendra son troisième one-man show, «Aime-moi, si tu peux», dévoilé en novembre dernier. La billetterie est ouverte.