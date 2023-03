Série «Les anneaux de pouvoir» : PETA interpelle les producteurs après la mort d'un cheval sur le tournage

Alors qu’un cheval est décédé sur le plateau de la série «Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir», l’association de défense des animaux PETA a condamné l’exploitation des animaux sur les tournages.

PETA a vivement interpellé hier les producteurs de la série «Les anneaux de pouvoir» développée par Amazon, après le décès d'un cheval la semaine dernière sur le tournage de la saison 2. L'association a exhorté les producteurs à mettre un terme à l'exploitation d'équidés sur les tournages.

«A la place des chevaux vivants, PETA exhorte les producteurs du film à utiliser des effets spéciaux numériques, les plates-formes mécaniques et autres méthodes humaines. S’ils ne peuvent pas mettre un terme à l’exploitation animale pour leur art, qu’ils changent de medium», a réagi l'association dimanche 26 mars sur Twitter.

This is why all productions need to stop using horses





A horse suffered cardiac arrest & DIED on the set of @LOTRonPrime. Help us prevent more deaths like this — go to their page & leave a comment urging the producers to STOP using live horses & to pledge to only use CGI &… pic.twitter.com/DuQaLg1Ags

— PETA (@peta) March 27, 2023