Art contemporain : la foire Art Paris célèbre sa 25e édition jusqu'au 2 avril

Grand rendez-vous du printemps, la foire d’art moderne et d'art contemporain Art Paris célèbre ses 25 ans. Cette édition anniversaire réunit du 30 mars au 2 avril, au Grand Palais éphémère, 134 exposants, entre galeries emblématiques et émergentes.

L'art contemporain s'apprête à rayonner une fois encore dans la Capitale. Après le succès de ses deux dernières éditions - avec notamment une fréquentation record en 2021 et plus de 72.000 visiteurs - Art Paris revient pour une 25e édition, qui mettra à l'honneur la scène nationale (60%) comme la scène étrangère (40%). Elle accueille cette année 134 exposants issus de 25 pays sur 4 jours, et souhaite poursuivre sa montée en gamme.

Comment ? En renouvelant de plus de 30 % les galeries accueillies cette année, tout en confirmant la présence de galeries emblématiques dans le paysage artistique, à l'instar des incontournables Perrotin, Templon ou encore Almine Rech, cette dernière opérant entre autre son retour à Art Paris.

Plus de 900 artistes représentés

L'occasion pour les visiteurs de découvrir au fil des allées, installées sous la voûte du Grand Palais éphémère inauguré en juin 2021 sur le Champs-de-Mars, les travaux de plus de 900 artistes. Parmi eux, 16 seront par ailleurs mis à l'honneur à l'occasion d'expositions personnelles baptisées «Solo show». Des rendez-vous disséminés sur le site consacrés par exemple à des artistes modernes - tels que le sculpteur Robert Couturier ou le peintre de l'abstraction Gérard Schneider - des artistes contemporains comme Nils-Udo, l'un des pionniers du land art, ou encore des artistes émergents. Qui dit art contemporain, dit évidemment jeune pousse. Un secteur, logiquement intitulé «Promesses», sera par ailleurs dédié aux jeunes galeries de moins de 6 ans, au nombre de neuf, et à la création émergente.

Engagement et Exil : thèmes de cette 25e édition

A l'occasion de cette 25e édition, «Art Paris» poursuit par ailleurs sa volonté d'offrir un regard thématisé sur la création contemporaine. Après l'art et l'environnement en 2022, cette année, deux commissaires invités - Marc Donnadieu et Amanda Abi Khalil - s'interrogeront respectivement sur la notion d'engagement dans l'art et de l'exil, à travers une sélection d'œuvres et d'artistes.

Deux thèmes d'actualité qui témoignent de la résonnance entre le monde, la société et l'art contemporain.

L’année dernière 68.787 visiteurs se sont rendus à Art Paris.