«John Wick : Chapitre 4» : on connaît le nombre dérisoire de mots prononcés par Keanu Reeves dans le film

Le silence est d’or. Le site américain du Wall Street Journal s’est amusé à compter le nombre de mots prononcé par le personnage incarné par Keanu Reeves dans «John Wick : Chapitre 4», visible dans les salles françaises depuis le 22 mars dernier. Ainsi, l’acteur de 58 ans ne prononce qu’un total de 380 mots sur les 169 minutes que durent le film, dont près d’un tiers consiste uniquement à dire, «Yeah».

À titre de comparaison, l’article du Wall Street Journal révèle que le premier volet voit Keanu Reeves articuler 484 mots en 101 minutes. Plus drôle encore, la bande-annonce de «John Wick : Chapitre 4» contient 10% de la totalité des dialogues du personnage incarner par le comédien, John Wick prononçant plus de mots durant ces 2 minutes et 37 secondes d’images promotionnelles que durant les 25 premières minutes du film.

Pourquoi si peu de dialogue ? Selon le réalisateur Chad Stahelski, c’est Keanu Reeves lui-même qui a «supprimé environ la moitié des dialogues rédigés pour son personnage du script original». Le plus long échange de John Wick à l’écran se passe au moment où celui-ci discute avec Shimazu Koji, incarné par Hiroyuki Sanada, où il dit : «Toi et moi avons laissé une belle vie derrière nous depuis longtemps, mon ami».