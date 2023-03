John Wick : la productrice Erica Lee affirme qu’un nouveau projet de film est en préparation (SPOILERS)

Alors que «John Wick : Chapitre 4» réalise le meilleur lancement de la saga lancée en 2014, la productrice Erica Lee s’est montrée confiante dans l’avenir de la franchise, et affirme qu’un nouveau projet de film est en développement.

Un univers en pleine expansion. En 2014, Chad Stahelski avait la volonté de réaliser un film d’action centré sur un assassin redoutable, avec pour seul objectif de se faire plaisir avec quelques amis. Près de dix ans plus tard, «John Wick» est devenu une franchise rapportant plusieurs millions de dollars à ses producteurs.

Alors qu’un spin-off baptisé «Ballerina» est actuellement en préparation, avec Ana de Armas dans le rôle principal, et qu’une série intitulée «The Continental» est également en développement, la productrice Erica Lee, qui travaille pour le studio Lionsgate, veut croire que tout cela n’est que le début d’une franchise qui ne demande qu’à poursuivre son expansion. Révélant au passage qu’un nouveau projet de film s’apprête à être annoncé dans les semaines qui viennent.

Une marque à développer

«Il y a un autre film que nous développons qui sera annoncé dans un mois ou deux. Et puis, je suis confiant sur le fait que nous ferons un ‘Ballerina 2’, et un ‘John Wick 5’, et plein d’autres choses. Nous développons plusieurs idées et nous avons des discussions avec des auteurs, sur le développement de la marque, et l’univers de John Wick est ma première priorité», explique-t-elle au site américain Collider.

S’agira-t-il d’un film centré sur les personnages d’Akira et de Caine dont l’histoire se poursuit dans la scène post-générique de «John Wick : Chapitre 4» ? Cela reste à confirmer. Si l'on n’est pas forcément étonné d’entendre qu’une suite à «Ballerina» est déjà envisagée par le studio Lionsgate, la promesse d’un cinquième volet pour John Wick – si on prend en considération la conclusion du dernier film – a de quoi surprendre. Mais la saga nous a appris une chose depuis son lancement en 2014 : rien n’est impossible quand on s’appelle John Wick.