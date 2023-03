Madonna ajoute 8 dates à sa tournée et prend la défense de la communauté LGBT

Madonna prolonge sa tournée mondiale et fera escale à Nashville. Une ville où elle compte bien célébrer «la communauté Drag et Trans», alors qu’une loi controversée limitant les spectacles de Drag Queen a été adoptée au Tennessee.

Un geste militant. Alors que Madonna prolonge déjà son «Celebration Tour» - tournée mondiale lancée en juillet prochain à l’occasion de ses 40 ans de carrière - l'artiste a pris la parole pour défendre la communauté LGBTQ et s’attaquer aux discriminations aux Etats-Unis.

«Heureuse d'annoncer que nous ajoutons 8 autres villes aux États-Unis pour The Celebration Tour. Surtout heureuse de venir à Nashville pour célébrer les Drag et la communauté Trans !», a ainsi posté la pop star sur Instagram lundi soir, avant de fustiger la discrimination dont est victime la communauté LGBTQ+ dans une Amérique de plus en plus conservatrice.

Madonna vent debout contre la loi anti drag queen adoptée au Tennessee

«L'oppression des LGBTQ+ n'est pas seulement inacceptable et inhumaine. Elle crée un environnement dangereux ; elle fait de l'Amérique un endroit dangereux pour nos citoyens les plus vulnérables, en particulier les femmes de couleur», note Madonna dans sa publication visant tout particulièrement une loi votée au début du mois par le gouverneur du Tennessee, restreignant les spectacles de Drag Queen dans les lieux publics ou devant les enfants, au motif que ces représentations sont sexualisées.

Les élus avaient notamment dans le viseur les «Drag Queen Story Hour», des rendez-vous de lecture destinés aux enfants où les conteurs, des artistes souvent masculins, adoptent les codes exagérés de la féminité en utilisant perruques, robes chatoyantes, talons aiguilles et maquillage. Une pratique devenue grand public, notamment grâce au concours télévisé à succès «RuPaul's Drag», rapportait début mars l'AFP.

Une loi qui ne passe pas du tout aux yeux de Madonna. «Aussi, ces prétendues lois pour protéger nos enfants sont infondées et pathétiques», martèle l'artiste avant de conclure qu'elle viendrait à Nashville pour «célébrer la beauté qu'est la communauté Queer !».

Elle n'est d'ailleurs pas la seule à critiquer ce texte de loi, jugé «ridicule» et «dangereux» par la Maison Blanche.