Paris : les félins investissent le Muséum national d’Histoire naturelle 

Le Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris, invite le public à partir à la découverte des félins à travers une grande exposition, visible jusqu’au 7 janvier 2024.

Une exceptionnelle famille d’animaux. Les félins sont à l’honneur au Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris. Jusqu’au 7 janvier 2024, cette exposition passionnante, qui s'étale sur plus de 1000m2, invite petits et grands à découvrir tous les secrets de ces mammifères, certes bien identifiés de tous, mais qui demeurent méconnus à bien des égards.

Au total, il existe trente-huit espèces de félins sur la planète. Le chat, le tigre, la panthère… mais aussi le chat pêcheur, le chat à tête plate, le margay, ou encore le guigna, des espèces plus discrètes, et que le musée s’attache à mettre en lumière.

Au fil de ce parcours, jalonné de plusieurs squelettes et de scènes de taxidermie, le public fera aussi connaissance avec le plus ancien félin connu, Proailurus, apparu il y a environ 22 millions d’années en Europe. Son crâne est d’ailleurs exposé.

©MNHN_JC Domenech ©MNHN_JC Domenech



chasse, domestication, anatomie...

Après cette présentation complète des différents spécimens, place à la chasse ! Dans un deuxième temps, les visiteurs feront face à plusieurs bêtes qui semblent prêtes à bondir sur eux. Cet espace est dédié aux incroyables qualités anatomiques et sensorielles - mâchoires, griffes rétractiles, rapidité… - de ces prédateurs.

©MNHN_JC Domenech

Cette section décrit précisément leur technique de chasse, de l’approche, oreilles baissées pour ne pas être vu, jusqu’à la capture. D’ailleurs, on apprend que cette phase est souvent manquée. En effet, un guépard a un taux de succès de 37% face aux gazelles. Pour le lion, le taux de réussite est de seulement 11% face aux zèbres.

©MNHN_JC Domenech



Enfin, avis aux amoureux de chats : la dernière partie est entièrement consacrée à l’animal de compagnie préféré des français.

©MNHN_JC Domenech ©Chat de Pallas/ MNHN Emmanuel Baril

Et vous verrez que cette petite boule de poils n’a pas toujours connu une telle affection et un tel succès. Ce n’est qu’ au XIXe siècle que le chat est réellement devenu populaire, et ce, notamment grâce au monde intellectuel, de Chateaubriand à Jean-Paul Sartre, qui voyait en lui élégance et indépendance.

A noter que dans le cadre de cette exposition sur les félidés, plusieurs animations et ateliers sont proposés au jeune public : des lectures, des jeux immersifs, ou encore des rencontres avec des animateurs scientifiques.

«Félins», Muséum national d'Histoire naturelle, Paris 5e, jusqu’au 7 janvier 2024.