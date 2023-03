Percy Jackson and The Olympians : la saison 2 serait déjà en cours d'écriture

Alors que la saison 1 de «Percy Jackson and The Olympians» vient à peine de terminer son tournage, et ne sera pas diffusée sur Disney+ avant 2024, Rick Riordan, l’auteur de la saga littéraire, a révélé sur son blog personnel qu’une saison 2 était déjà en cours d’écriture.

Un travail d’anticipation. Si le tournage de la saison 1 de «Percy Jackson and The Olympians» a été bouclé début février, la série adaptée de l’œuvre littéraire de Rick Riordan – qui participe activement à son développement – ne devrait arriver sur Disney+ que dans le courant de l’année 2024. Ce qui n’a pas empêché l’auteur d’annoncer sur son blog personnel que l’écriture d’une éventuelle saison 2 avait déjà débuté, malgré le fait qu’aucune annonce officielle n’ait été faite.

«Nous avons commencé à travailler avec les auteurs sur la saison 2. Cela ne veut PAS dire qu’une saison 2 a été validée. C’est trop tôt pour cela. Mais il a été approuvé que nous commencions à développer des scripts, et je pense que tout le monde s’attend à ce qu’une deuxième saison voit le jour si tout se déroule comme prévu. C’est très excitant de participer à ce travail, c’est certain. Nous avons compartimenté l’action du second livre de Percy Jackson, ‘La Mer des Monstres’, en une série d’épisodes. Et nous avons commencé à déterminer à quoi ressemblerons les premiers épisodes», révèle-t-il.

Pas encore d'accord du côté de Disney

La plate-forme de streaming Disney+ a-t-elle donné son accord avant cette révélation publique ? Pas certain. Mais Rick Riordan a tout à fait raison de croire qu’une saison 2 verra le jour, étant donné l’investissement réalisé pour développer la série.

Celle-ci suivra l’histoire de Percy Jackson, un enfant ordinaire qui apprend du jour au lendemain qu’il est en fait le fils de Poseïdon, et donc un demi-dieu. Suite à cette révélation, il est envoyé par sa mère dans le camp des Sang-Mêlé où d’autres enfants comme lui suivent un enseignement pour apprendre à survivre. C’est là qu’il fait la rencontre d’Annabeth et Grover, deux amis qui l’aideront au cours de sa quête pour éviter une guerre opposant les dieux grecs aux Titans.