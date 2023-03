«The Lost King» : Philippa Langley, l'historienne amatrice qui voulait réhabiliter le roi Richard III

Avec «The Lost King», au cinéma ce mercredi, Stephen Frears s’intéresse encore et toujours à la monarchie britannique, à travers le portrait de Philippa Langley. Cette historienne autodidacte a tout tenté pour retrouver la dépouille du souverain Richard III.

A 81 ans, Stephen Frears, qui a notamment signé «The Queen» (2006) avec la magistrale Helen Mirren et «Confident Royal» (2017), aime les têtes couronnées. Et son nouveau film, «The Lost King», en salles ce mercredi 29 mars, le prouve encore une fois. Le cinéaste anglais porte sur grand écran l’histoire vraie – mais légèrement romancée – de Philippa Langley, une historienne écossaise autodidacte qui s’est battue comme une lionne pour retrouver la sépulture du monarque controversé Richard III (1452-1485).

C’est après avoir assisté, à Edimbourg, à une représentation de la pièce «Richard III» de William Shakespeare, que cette mère de famille divorcée, qui vient de connaître un échec professionnel, se passionne pour ce grand homme que l’on présente pourtant comme cruel et bossu. Alors que personne ne sait où se trouve la dépouille de ce souverain depuis plus de cinq siècles, Philippa Langley va se lancer dans ce projet fou de trouver l’emplacement exact, ne se fiant qu’à son instinct et faisant fi de remarques désobligeantes de certains archéologues et autres professionnels.

Le spectateur part avec elle dans cette quête saugrenue et parfois loufoque qui la mènera jusque dans un parking. Souffrant du syndrome de fatigue chronique, Philippa Langley est méprisée par son patron et ses collègues, et ses recherches concernant Richard III ne sont pas vraiment prises au sérieux du fait qu’elle n'est pas universitaire et qu’elle est... une femme.

Une femme passionnée face à un monde patriarcal

«Il ne s’agit pas que d’un personnage, il s’agit d’une femme évoluant dans une société foncièrement patriarcale, qui s’affirme et reprend le contrôle de sa vie. Je me suis dit que cette histoire toucherait beaucoup de femmes qui se sont senties invisibles à un moment donné de leur vie», précise le coscénariste et producteur Steve Coogan, qui joue par ailleurs l’ex-conjoint de Philippa.

Certes, la mise en scène reste académique et on regrette quelques longueurs, mais Stephen Frears parvient à nous toucher avec le portrait de cette femme ordinaire qui marqua l’histoire avec sa découverte extraordinaire. Remarquablement incarnée par Sally Hawkins («La forme de l’eau»), elle trouvera en Richard III un confident et n’a jamais renoncé à ses rêves.

«La vraie Philippa me fait penser à de l’eau. Elle n’a jamais baissé les bras : elle a toujours trouvé un moyen d’avancer, doucement mais sûrement, toutes ces années», conclut l’actrice.