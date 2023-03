Asteroïd City : la bande-annonce dévoile l'incroyable casting du prochain film de Wes Anderson

Universal Pictures a dévoilé les premières images et le casting de stars d’«Asteroid City», onzième film de Wes Anderson, attendu en salles le 21 juin prochain.

Habitué à réunir une pléiade d'acteurs incontournables dans ses longs métrages, Wes Anderson fait encore plus fort dans «Asteroid City», dont la première bande-annonce a été dévoilée. Pour son onzième long métrage, le réalisateur de «La famille Tenenbaum», «The Grand Budapest hotel» et dernièrement «The French Dispatch», en compétition à Cannes en 2021, réunit cette fois devant sa caméra Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Tilda Swinton Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Willem Dafoe ou encore Margot Robbie.

Un casting prestigieux au service d’une fable mêlant sciences fiction et comédie dramatique, dans un style toujours délicieusement rétro typique de Wes Anderson, qui transportera le public dans une ville fictive du désert américain en 1955, à l’occasion d’une convention scientifique. Cette dernière réunit parents et enfants, à Asteroid City, avec au programme, l’arrivée d’un Alien et la mise en quarantaine de la ville.

Un scénario signé Wes Anderson et Roman Coppola, à découvrir en salles le 21 juin prochain.