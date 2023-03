David Hallyday retrace sa route dans un documentaire inédit à découvrir le 3 avril sur Canal+ Docs

Intitulé sobrement «David Hallyday», le documentaire consacré au fils de Johnny Hallyday est à découvrir à partir du 3 avril sur Canal+ Docs à partir de 20h55, et dans la foulée sur myCANAL. Le chanteur y retrace le fil de sa vie, entre musique, circuits, et famille.

Le poids de l’héritage. Né le 14 août 1966 des amours entre Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, qui sont alors deux stars incontournables de la variété française, David Hallyday s’est distingué depuis sa plus tendre enfance par sa capacité à suivre son chemin coûte que coûte. Peu importe les difficultés, les frustrations, les joies, les peines, ou les succès, il a toujours su rester fidèle à ses principes, à ses valeurs, et à ses passions.

Le documentaire qui lui est consacré, à découvrir à partir du 3 avril sur Canal+ Docs à partir de 20h55, et disponible à la demande sur myCANAL, permet à David Hallyday de se raconter comme jamais auparavant. Il y évoque, bien évidemment, son enfance. Et l’absence d’un père, star immense de la chanson que tout le monde s’arrache, mais aussi un homme blessé par une enfance sans amour qui ne sait pas comment gérer sa paternité, malgré l’amour qu’il a pour ses enfants.

«J’ai des souvenirs de mon père épisodique, c’est sûr. Quand il rentrait, il y avait des moments supers. Mais tout le temps entouré, pas toujours en bon état. C’est comme ça. Et moi ça me posait un problème parce que je sentais qu’il y avait une espèce d’instabilité. Je pense que je lui manquais aussi», explique David Halliday. «Johnny était comme ça. Il était, intérieurement, quelqu’un de tourmenté qui ne trouvait sa vérité que sur scène, dans son métier. En tant qu’homme, en tant que personne, il était quelqu’un d’angoissé. Et il projetait cet état de fait. Les enfants ou les personnes sensibles se rendaient compte de cela, et cela pouvait être perturbant», se souvient pour sa part Sylvie Vartan.

Sa passion pour la musique, sa carrière de pilote automobile, mais aussi sa propre paternité et son amour indéfectible pour sa famille, David Hallyday partage les grandes étapes de sa vie avec une sincérité désarmante, en évoquant ses parts d’ombre, ses croyances, et sa philosophie de l’existence. Une parole aussi rare que profonde.

David Halliday, documentaire à découvrir le 3 avril à 20h55 sur Canal+ Docs, et disponible sur myCANAL