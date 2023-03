Molières 2023 : la Comédie-Française décroche 11 nominations

La 34e édition de la cérémonie des Molières se tiendra le 24 avril au Théâtre de Paris. Les pièces et artistes en lice pour décrocher l’une des statuettes à l’effigie de Jean-Baptiste Poquelin ont été désignés ce jeudi 30 mars.

Une filiation gagnante. Du côté des nominations des oeuvres issues du théâtre public, la Comédie-Française, historique maison de Molière, domine la sélection avec 11 nominations pour cinq productions. Trois poids lourds de l’institution pourraient d’ailleurs rafler le Molière du meilleur comédien : Denis Podalydès (Le Roi Lear), Laurent Stocker (L'Avare) ou Christian Hecq (Le Bourgeois Gentilhomme). Ils seront face à Jacques Gamblin.

Egalement pensionnaires du Français, Benjamin Lavernhe (La Dame de la mer d'Ibsen), Christophe Montenez (Le Roi Lear) et Marina Hands (Le Roi Lear), sont quant à eux nommés dans les catégories second rôle masculin et féminin.

Toujours parmi les productions du Français, le Bourgeois Gentilhomme, du couple Christian Hecq et Valérie Lesort, rafle le plus grand nombre de nominations (4), dont celles de la mise en scène et de la meilleure pièce du théâtre public. Dans cette dernière catégorie, il sera en compétition avec «Amours (2)» de Joël Pommerat, «La vie est une fête» de Jean-Christophe Meurisse et Les Chiens de Navarre, et «Je ne cours pas, je vole !» d’Élodie Menant, qui décroche de son côté 5 nominations.

Isabelle Huppert est, quant à elle, nommée pour la neuvième fois comme meilleure comédienne dans le public pour son rôle dans «La Ménagerie de Verre», face à Isabelle Carré, Sara Giraudeau et Catherine Hiegel.

«Glenn, naissance d'un prodige» d'Ivan Calbérac mène le bal dans le privé

Du côté du privé, «Glenn, naissance d'un prodige» (6 nominations), sur le destin du pianiste Glenn Gould, «Big Mother»(5), un thriller journalistique, «Les Poupées persanes» (4), un drame situé en pleine Révolution iranienne, et «Lorsque l'Enfant paraît» (4), une comédie de Michel Fau avec Catherine Frot, s’affronteront pour le Molière de la meilleure pièce.

Catherine Frot (Lorsque l’enfant paraît) sera d’ailleurs en concurrence avec Marie-Julie Baup (Oublie-moi), Isabelle Gélinas (Les Humains) et Marie Gillain (Sur la tête des enfants) pour le Molière de la meilleure comédienne. Une distinction que tenteront de décrocher côté masculin : Sébastien Castro (Une idée géniale), Michel Fau (Lorsque l’enfant paraît), Jean Franco (La Délicatesse) et Thierry Lopez (Oublie-moi).

Dans la catégorie humour enfin, Florence Foresti, Laura Felpin, Manu Payet et Stéphane Guillon se disputeront le Molière lors de la cérémonie orchestrée cette année par le metteur en scène Alexis Michalik.

Enfin, du côté des spectacles musicaux, c'est «Starmania» qui pourrait faire coup double. Le très attendu opéra-rock, revisité à la Seine Musicale par le metteur en scène Thomas Jolly, à la barre de la cérémonie des Jeux Olympiques en 2024, décroche deux nominations : meilleur spectacle musical et meilleure création visuelle et sonore.