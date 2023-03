Stromae annule trois nouveaux concerts : mais qu'arrive-t-il donc au chanteur belge ?

Alors que Stromae a annulé hier trois nouveaux concerts en raison de son «état de santé», une semaine après avoir déjà annulé trois dates en France pour les mêmes raisons, quel mal touche l’artiste ?

Mais qu’arrive-t-il à Stromae ? Après avoir déjà annulé trois dates en France la semaine dernière pour «raisons médicales», Stromae a renoncé hier à se produire au Zénith de Nantes quelques heures avant sa performance, annonçant au passage l’annulation de ses trois concerts nantais. Une annonce, à nouveau faite par sa production, dans un message laconique partagé par le Zénith de Nantes. «L'état de santé de Stromae ne lui permet à nouveau pas d’assurer les trois concerts prévus cette semaine au Zenith de Nantes, du 29 au 31 mars. Nous sommes donc contraints d'annuler ces trois représentations», a ainsi expliqué la société Auguri Productions.

ANNULATION #stromae





Nous portons à votre connaissance le message que nous venons de recevoir de la part d’Auguri, Producteur de l'artiste : pic.twitter.com/77AiE2FzFD — Zénith Nantes (@ZenithNantes) March 29, 2023

Quelques mots qui interpellent, faisant revenir sur le devant de la scène le souvenir du burn-out et de la dépression qu’a traversé l’artiste. Pour mémoire, la mega star avait décidé de se mettre en marge de la scène musicale en 2016, après deux album à succès – Cheese et Racine Carré - et une méga tournée qui l’avaient épuisé physiquement et moralement. Après six années d'absence, Stromae

a fait son grand retour en mars 2022, avec un nouvel album «Multitude», qu'il défend depuis sur scène.

Stromae ne réagit pas

De son côté, le chanteur belge de 38 ans ne réagit pas. Depuis l'annonce des six annulations, l'interprète d'«Alors on danse», «Tous les mêmes» et «Papaoutai» reste mutique. Pas un message n'a été posté sur les réseaux par l'artiste, alors même que le 21 mars dernier, un jour avant sa première annulation au Zénith de Strasbourg, Stromae avait salué le public belge après trois concerts à Bruxelles. Un silence qui préoccupe et cultive le mystère.

Pour l'heure, aucune autre annulation n'a été annoncée et l'artiste, lauréat d'une Victoire de la musique en février dernier, doit se produire les 13, 14 et 15 avril à Amsterdam. Il sera ensuite de retour en France les 20 et 21 avril à Toulouse, avant de s'envoler pour la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et à nouveau l'Hexagone pour trois dates fin mai à Lyon. Une cadence très soutenue, qui avait fait du tort à l'artiste en 2016.