Le festival 48H BD commence ce vendredi pour deux jours et propose 220.000 albums à 3 euros

Le festival 48H BD est de retour vendredi et samedi pour une 11e édition. A cette occasion, 220.000 albums seront mis en vente au prix de 3 euros et de nombreuses rencontres avec des auteurs seront organisées en France et en Belgique.

Pour cette nouvelle édition, le festival donne rendez-vous au public dans 1.700 librairies réparties entre l’Hexagone et la Belgique et propose une sélection de 12 albums vendus cette année au prix de 3 euros, soit un euro de plus qu'en 2022.

Parmi les titres retenus cette année, on trouve trois bandes dessinées jeunesse, quatre tout public et cinq mangas. L’occasion de faire découvrir une sélection d’ouvrages fantastique, historique, sportif ou d’aventure, de «Wakfu» à «Blue Lock», manga de football, en passant par «Fairy Tail» ou encore l’ouvrage collectif «Victor Hugo en BD», huit poèmes de l'auteur mis en bulles. Au total, 220.000 albums seront mis en vente par les 10 éditeurs partenaires au tarif de 3 euros.

Rencontre avec les auteurs

Quelque 250 auteurs de bande dessinée partiront aussi à la rencontre de leurs lecteurs en France et en Belgique. «C'est l'occasion pour beaucoup d'entre eux de faire connaître leur métier, dans des endroits qui n'ont pas toujours beaucoup d'événements culturels», explique à l'AFP le coordinateur du festival Patrick Hourcade.

Pour tout savoir sur ces rencontres et animations, une carte interactive est disponible sur le site de 48H BD.