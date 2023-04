«Ça» : Bill Skarsgard affirme ne pas être impliqué dans la série prequelle

Incarnation inoubliable du clown Pennywise dans «Ça» en 2017, et dans «Ça : Chapitre 2» deux ans plus tard, Bill Skarsgard, qui est actuellement au générique de «John Wick : Chapitre 4», a confirmé ne pas être impliqué dans la série préquelle «Welcome to Derry».

C’est bien dommage. Dans un entretien accordé à Jake Hamilton pour son émission «Jake’s Take», Bill Skarsgard a confirmé qu’il ne reprendrait le rôle de Pennywise – le clown maléfique des films «Ça» et «Ça : Chapitre 2» sorti en 2017 et 2019 – dans la série préquelle «Welcome to Derry», actuellement en développement pour la plate-forme de streaming américaine HBO Max.

Une absence qui a de quoi attrister les fans, tant sa performance à l’écran avait été inoubliablement terrifiante. L’acteur, qui incarne actuellement le personnage du Marquis de Gramont dans «John Wick : Chapitre 4», a toutefois donné quelques conseils à son successeur.

«À l’heure où je vous parle, je ne suis pas impliqué dans la série. Si quelqu’un d’autre se voit confier le rôle, mon conseil serait le suivant : proposez votre propre Pennywise. Faites-en votre personnage. Amusez-vous avec lui. Ce que j’ai adoré chez Pennywise, c’est à quel point il était abstrait», explique le comédien. «Il y a tellement de matière et d’abstractions, que vous pouvez vous poser et déchiffrer, et c’est ce que j’ai fait avec ce personnage. Le livre (de Stephen King, dont les films et la série sont l’adaptation) est un véritable cadeau pour cette raison. Donc si quelqu’un hérite du personnage, parcourez le livre et trouvez tous les indices. Il y en a tellement que vous pourrez en tirer vos propres conclusions», poursuit-il.

Baptisée pour le moment «Welcome to Derry», la série en développement pour HBO Max s’inspire du livre de Stephen King publié en 1986. Le scénario n’a pas été dévoilé pour le moment, mais l’histoire promet d’explorer la manière dont la ville de Derry est devenue la plus hantée de l’État du Maine, et comment Pennywise a atterri sur Terre pour venir terroriser ses habitants.