«Donjons & Dragons» : le film se hisse à la première place du box-office nord-américain

Le film d'action à gros budget «Donjons & Dragons : L'Honneur des Voleurs» s’est hissé à la première place du box-office nord-américain pour sa sortie, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations, publiées dimanche.

L'adaptation très attendue du plus populaire des jeux de rôle, «Donjons et Dragons», avec à l'affiche Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant et la star de la série «Bridgerton» Regé-Jean Page - et qui sortira ce 12 avril en France - a engrangé 38,5 millions de dollars en Amérique du Nord entre vendredi et dimanche, une très bonne performance, selon les experts du secteur.

Le long-métrage produit par Paramount et eOne, qui se situe dans un univers médiéval-fantastique, a reçu des critiques et un accueil du public «remarquables» et a le «potentiel pour générer des suites», selon David A. Gross, du cabinet Franchise Entertainment Research.



Il devance le quatrième volet de la saga «John Wick», dans lequel Keanu Reeves reprend son rôle de tueur à gages combattant un groupe criminel international, qui atterrit à la deuxième place du classement avec 28,2 millions de dollars pour sa deuxième semaine d'exploitation.

Le nouvel épisode de la saga «Scream», «Scream VI» avec Courteney Cox et la vedette de la série «Mercredi» Jenna Ortega, se maintient sur la troisième marche du podium avec 5,3 millions de dollars de recettes pour sa quatrième semaine dans les salles obscures.



«His Only Son», fresque biblique d'Angel Studios qui retrace l'épisode du sacrifice d'Isaac par Abraham, ravit la quatrième place avec 5,3 millions de dollars pour sa première semaine d'exploitation.

Le film de boxe «Creed III», neuvième de la saga «Rocky» et le premier sans Sylvester Stallone, dégringole lui à la cinquième place, engrangeant 5 millions de dollars pour sa cinquième semaine. C'est le premier film réalisé par Michael B. Jordan, qui joue aussi le rôle-titre.

Voici le reste du top 10 nord-américain :



6. «Shazam ! La Rage des Dieux» (4,7 millions de dollars)



7. «A Thousand and One» (1,8 million)



8. «65 - La Terre D'Avant» (1,6 million)



9. «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» (1,2 million)



10 «Jesus Revolution» (1 million)

De belles premières perfs à l’international

«C'est un bon début, surtout compte tenu des antécédents d'Hollywood en matière d'adaptation de jeux pour le grand écran. Mais ‘Donjons & Dragons’ doit continuer à jouer dans les salles pour justifier son prix de 150 millions de dollars avant la commercialisation», précise Variety, qui rapporte que le succès du film se jouera aussi à l’étranger.

Au niveau international, le film engrange pour l’heure de bonnes performances. Il a en effet connu le plus gros démarrage en Chine avec 5 millions de dollars, suivi du Royaume-Uni avec 4,3 millions de dollars, du Mexique avec 2,4 millions de dollars, de l'Australie avec 2,4 millions de dollars et de l'Allemagne avec 2 millions de dollars.

Malgré un début meilleur que prévu pour D&D, «John Wick : Chapter 4» reste tout de même en tête des palmarès internationaux avec 35 millions de dollars provenant de 75 territoires.



Après deux semaines sur grand écran, le film avec Keanu Reeves a rapporté 122 millions de dollars au box-office international et 123 autres au box-office national. Ces ventes de billets portent son total mondial à un impressionnant 245 millions de dollars. De quoi le laisser espérer dépasser les résultats de son 3e et plus rentable volet, «Parabellum», sorti en 2019, qui compte 328,3 millions de dollars dans le monde.