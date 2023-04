Festival de Cannes 2023 : «Indiana Jones et le cadran de la destinée» dévoilé en avant-première mondiale en présence d'Harrison Ford

Le plus célèbre des archéologues aventuriers montera les marches du Festival de Cannes le 18 mai prochain. En présence de la star Harrison Ford, le film «Indiana Jones et le cadran de la destinée» sera présenté en avant-première mondiale.

C’est confirmé. «Indiana Jones et le cadran de la destinée», cinquième et nouveau volet de la saga, sera présenté en avant-première mondiale dans le cadre du 76e Festival de Cannes, le 18 mai prochain.

Il est de retour ! #IndianaJonesEtLeCadranDeLaDestinée de James Mangold sera présenté en avant-première le 18 mai à #Cannes2023. Harrison Ford sera présent pour un hommage exceptionnel et une montée des Marches qui s'annonce légendaire. @WaltDisneyCo

A cette occasion, un «hommage exceptionnel» sera rendu à Harrison Ford qui, à 80 ans, reprend son célèbre rôle d’archéologue aventurier pour le plus grand plaisir de toutes les générations de fans. Nul doute que l’acteur sera acclamé lors de sa montée des marches. Les autres stars de cette superproduction comme Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas et Mads Mikkelsen seront également présents.

Sur les écrans français le 28 juin

Attendu au cinéma en France le 28 juin prochain, et deux jours après aux Etats-Unis, «Indiana Jones et le cadran de la destinée» est cette fois-ci réalisé par James Mangold, auteur du biopic sur Johnny Cash «Walk the Line» avec Joaquin Phoenix et «Le Mans 66», et qui succède au cinéaste Steven Spielberg.

Ce blockbuster ne sera pas le seul à être projeté à Cannes cette année. Le film «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro, est aussi annoncé.