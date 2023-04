Florent Pagny : ses bouleversantes confessions sur son combat contre le cancer parues dans son autobiographie «Pagny par Florent»

Florent Pagny fait de bouleversantes confessions sur son combat contre le cancer dans son autobiographie «Pagny par Florent», disponible le 5 avril prochain.

Elle résume ses 61 ans d'existence. «Pagny par Florent», l’autobiographie de Florent Pagny qui sort ce 5 avril chez Fayard, revient en détails sur sa vie amoureuse, ses chansons, sa bataille avec le fisc, mais aussi sur son combat contre le cancer du poumon.

Le chanteur fait de bouleversantes révélations à ce sujet, à commencer par l'évocation des premiers signes de la maladie qui l’avaient conduit en 2021 à consulter un médecin. «Si la toux était la conséquence d'une sursollicitation de mes muscles vocaux, elle devrait s'arranger», écrit le chanteur selon nos confrères du JDD, qui ont ce 2 avril publié les bonnes feuilles de l’ouvrage. «Mais ce ne sera pas le cas, poursuit-il. Au contraire, elle s'aggrave. C'est surtout lorsque je fume mon pétard qu'elle survient. Je commence à penser que quelque chose ne va pas. Fumer devient si désagréable que j'arrête. Ce n'est pas très difficile car je n'ai jamais mis que des plantes à fumer avec mon herbe et n'ai donc pas de dépendance à la nicotine», précise-t-il.

Quand le diagnostic tombe, c’est le choc. «Lorsque l'information tombe je suis assommé, explique l’interprète de «Savoir Aimer». Je me prends une claque qui me fout en l'air avant de me plaquer au sol, la gorge si serrée que j'ai du mal à respirer. La terre s'effondre».

Mais son courage prend alors le dessus. «Cette maladie m'a emmené ailleurs, m'a forcé à remettre en question mes fondamentaux, à me battre pour ma peau, à me reconstruire. Je me suis construit jusqu'à mes 60 ans, maintenant je me reconstruis et ça me donne tellement de force», confie-t-il.

Se battre et guérir

Il évoque aussi sa participation à «The Voice», poursuivie malgré le poids du traitement «avec des doses lourdes pour pilonner la tumeur et ne lui laisser aucune chance» : «A ce moment-là, je ne voulais plus me faire remplacer. Je me trouvait suffisamment vaillant pour assurer le spectacle, alors j'ai dit banco pour les directs, j'ai même organisé une séance photo pilotée par ma fille afin de montrer un peu ma gueule de chimio dans un magazine avant (...), afin que les gens ne soient pas trop impressionnés par mon changement physique».

«Je ressentais les effets secondaires des thérapies, la chimio tous les vingt et un jours et la radiothérapie dont je subissais les rayons chaque après-midi entre les séances de chimio. C’est vrai que les effets secondaires étaient difficiles à supporter, nausées non-stop, et ton œsophage qui devient si sensible que tu souffres le long du trajet de chaque aliment. C’est très chiant, affirmons-le, mais pas insurmontable», raconte-t-il encore. Et d’ajouter : «Et en fin de compte, si ces effets étaient très présents pendant dix, douze jours après la séance, le reste du temps, ça allait à peu près. Disons qu’il reste une semaine environ sans effets secondaires avant de repartir pour un tour». Pour le chanteur, il fallait quoiqu'il arrive se concentrer sur l’essentiel : «J'étais en train de me battre et de guérir».

Porté par l'amour

Florent Pagny avait en janvier 2022 pris la décision de révéler au grand jour qu'il souffrait d'un cancer des poumons, par l'intermédiaire d'une vidéo publiée sur son compte Instagram. Une exposition qui a été utile, se réjouit-il. «M'être exposé de la sorte a permis, chez certains, de libérer la parole», a-t-il écrit, toujours selon les bonnes feuilles publiées ce 2 avril par le JDD.

Il fait savoir que trois de ses amis ont ensuite osé lui annoncé qu'ils souffraient eux aussi d'un cancer. «Ils l'avaient jusqu'alors gardé pour eux, ayant choisi de régler leur truc dans leur coin. Je suis tombé des nues. S'ils en avaient parlé, nous aurions pu les entourer», a précisé le musicien, avant d'ajouter : «Beaucoup de malades ne le disent pas autour d'eux. Ils ont peur, s'ils en parlent, qu'il y ait des conséquences». Pour lui, les conséquences premières ont été un soutien massif de la part de ses fans et de ses proches.

Des témoignages d'amour qui le portent, comme il l'a encore exprimé, ce 2 avril, lors de son passage dans «20h30, le Dimanche» sur France 2, où il est venu présenter son livre et donner des nouvelles de sa santé, qui suscite l’inquiétude depuis qu’il a annoncé que son cancer avait récidivé. «J’ai joué un peu, alors que l’on ne joue pas avec ça», a-t-il dit, parlant de l'immunothérapie qu’il a stoppée quand les médecins lui ont parlé en juin 2022 de rémission. «Le traitement avait super bien marché, j’ai fait un peu le con pendant quatre ou cinq mois. Le cycle de l’immunothérapie a une valeur de quatre mois, et au 5e mois, une nuit, ça s’est déclenché, j’ai toussé toute la nuit», a-t-il confié.

Dans l’attente d’une nouvelle chimiothérapie pour traiter le nouveau ganglion qui a «fixé», il dit «aller super bien». «De toute façon, je serai toujours en contrôle, et avec cette immunothérapie que je ne lâcherai plus, je ne ferai plus deux fois la même bêtise. Je vais devoir la suivre pendant quelques années», annonce-t-il. Mais pas question de mettre toute sa vie de côté pour autant. «Si on commence à s’enfermer dans cette maladie, ce n’est pas possible (…). Il y a de plus en plus de solutions, et l’on peut être malade et en forme», est convaincu le chanteur, qui ne se départit jamais de son sourire.