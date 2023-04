Jarry dévoilera son nouveau one man show «bonhomme» à la rentrée

L’humoriste Jarry partira sur les routes de l’Hexagone dès octobre prochain, avec son quatrième one man show «Bonhomme», avant de se produire à l’Olympia en octobre 2024.

Après son excellent dernier spectacle «Titre», dans lequel il se lançait dans une véritable leçon de chant et de rire jubilatoire, Jarry a repris la plume. L’humoriste à l’énergie contagieuse présentera dès la rentrée prochaine son nouveau one man show, intitulé «Bonhomme».

un maître du rire en action

«Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros. Son super pouvoir ? Le rire !», annonce alors le pitch de ce nouveau solo. Ce héros, ce «bonhomme», comme le note Jarry, c'est évidemment lui. Un show dont l'affiche, montrant l'artiste vêtu d'une cape noire à la David Copperfield, d'un smoking et de manchettes qui n'ont rien à envier aux superhéros Marvel, a d'ailleurs été dévoilée la semaine dernière par Jarry sur ses réseaux, entre autres vidéos toujours aussi drôles avec ses enfants.

Des séquences familiales hilarantes qui ne manqueront pas de faire patienter le public avant le lancement de sa tournée. Le coup d'envoi sera donné du 4 au 7 octobre, à Nantes.

Elle passera ensuite, entre autres, par Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Lille, Calais, St-Brieuc ou encore Lyon et conduira également la star du rire en Belgique et en Suisse jusqu'en juin 2024. Sans compter que Jarry fera escale à Paris du 24 au 27 octobre 2024 à l'Olympia. La billetterie est ouverte.