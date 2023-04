«C’est mon homme» : Leïla Bekhti et Louise Bourgoin se disputent le même amant au cinéma

Dans «C’est mon homme», en salles ce mercredi, Leïla Bekhti et Louise Bourgoin sont toutes deux éprises d’un soldat amnésique, joué par Karim Leklou. Un triangle amoureux en quête de sincérité, sur fond d’après-guerre.

Pour son premier long-métrage, Guillaume Bureau s’est entouré de deux grandes actrices du cinéma français : Leïla Bekhti et Louise Bourgoin. La première incarne Julie, une jeune photographe de province, issu d’un milieu bourgeois, qui pense avoir retrouvé Julien, son mari disparu pendant la Grande guerre, après la diffusion d’un portrait dans la presse. La seconde interprète l'ensorcelante Frimousse, une chanteuse au tempérament de feu qui officie dans un cabaret parisien. En voyant ce même cliché dans le journal, celle-ci est elle aussi persuadée qu’il s’agit de son compagnon... qui se prénomme Victor.

Mais l’homme qui s’est apparemment volatilisé sur les champs de bataille, et s'est retrouvé dans un asile, ne se souvient de rien. Les combats l’ont rendu amnésique. Chacune a sa manière, Julie et Frimousse vont tout tenter pour que leur bien-aimé recouvre la mémoire, en évoquant certains souvenirs communs. Qu’il soit Julien ou Victor, ce soldat au regard vague, se retrouve plongé dans une vraie quête identitaire, tiraillé entre deux femmes qui peinent à faire leur deuil.

Ces deux épouses font-elles preuve de sincérité ou sont-elles amoureuses du souvenir d’un mari qu’elle tente de faire revivre envers et contre tous ? Qui des deux ment ? «J’ai veillé à tenir le spectateur en haleine en jouant sur les deux tableaux et en donnant, des deux côtés, les pièces nécessaires à reformer un puzzle. Cette ambivalence permet à chacun de se faire sa propre idée sur l’identité de l’amnésique. Et le doute peut toujours subsister», explique le réalisateur, ajoutant que dans ce drame de bonne facture, «le désir fait loi (…) et que l’identité n’est pas seulement une affaire de preuves ou de science, mais bel et bien une affaire de croyance».