Hugh Jackman annonce avoir subi deux biopsies pour une suspicion de cancer de la peau et met en garde ses abonnés

Hugh Jackman de nouveau touché par un cancer de la peau ? L’acteur annonce avoir subi récemment deux biopsies, et alerte sur les dangers du soleil.

L'acteur australien Hugh Jackman a révélé qu'il avait récemment subi de nouveaux tests de dépistage du cancer de la peau. Dans une vidéo postée ce 3 avril sur Instagram, l’interprète de Wolverine explique la présence de pansements sur son nez. «Je viens de faire deux biopsies», a-t-il révélé, confiant que son médecin avait détecté «de petites choses qui pourraient être ou ne pas être un cancer basocellulaire».

Dans l’attente des résultats qui arriveront dans «deux ou trois jours» et qu’il «fera savoir», il a souhaité réitéré ses messages de prévention, invitant ses fans à bien se protéger des effets du soleil avec une crème adaptée.

Déjà cinq interventions

«Juste pour vous rappeler, le cancer basocellulaire (type de cancer dont il pourrait de nouveau souffrir, ndlr) est le moins dangereux des cancers de la peau. Cependant, si je peux juste profiter de cette occasion pour vous rappeler que l'été arrive. S'il vous plaît, mettez de la crème solaire. Cela n'en vaut tout simplement pas la peine, peu importe à quel point vous voulez être bronzé. Croyez-moi», a-t-il insisté.

Hugh Jackman surveille attentivement sa peau depuis plusieurs années. L’acteur a en effet déjà été confronté à cinq reprises à un cancer de la peau au niveau du visage. «Je n’ai plus rien depuis cinq ans, mais mon médecin m’assure que ça reviendra», avait-il confié dans une interview pour le Parisien le 28 février dernier.

S’il fait aujourd’hui extrêmement attention à ne pas s’exposer au soleil, il regrette de ne pas avoir été prudent quand il était plus jeune. «Je ne mettais jamais de protection solaire, je prenais des coups de soleil, je pelais, je reprenais un coup de soleil au même endroit, et ainsi de suite», s’est-il souvenu. Lors d'un précédent message de prévention, il avait mis en garde les plus jeunes sur les conséquences d’une trop longue exposition qui «n’apparaissent que vingt-cinq ans plus tard».