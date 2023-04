Le tournage du film Paddington 3 commencera cet été

Le tournage du troisième volet du film Paddington va bientôt commencer. Le coup d’envoi sera donné cet été.

Le célèbre ours britannique au chapeau rouge et au manteau bleu s’apprête à reprendre du service. Six ans après la sortie de «Paddington 2», le tournage du troisième opus commencera le 24 juillet prochain, a annoncé Deadine, en exclusivité.

Le long métrage, dont le titre «Paddington au Pérou» avait été dévoilé en juin dernier, devrait donc mettre en scène le petit ours dans son pays d’origine. Pour le reste, rien n’a filtré sur l’intrigue de cet opus très attendu.

Si les nouvelles aventures de Paddington restent secrètes, en revanche une partie de l'équipe a déjà été annoncée. Le réalisateur Paul King, derrière la caméra des deux premiers opus, passera la main à un nouveau venu : Dougal Wilson. Connu pour ses vidéos publicitaires et ses clips, notamment «Life in Technicolor II» pour Coldplay, il chapotera ce nouvel opus. Il signera par la même occasion son premier long métrage.

La date de sortie de «Paddington au Pérou» n'a pas encore été communiquée. Les deux premiers volets ont, quant à eux, rencontré un beau succès en France, attirant respectivement près de 2,9 et 1,8 millions de spectateurs en 2014 et 2017. Dernièrement, l'ours Paddington avait été mis en scène dans un clip à l'occasion du Jubilé de platine de la reine Elizabeth II en juin 2022. La monarque y buvait alors le thé avec le célèbre ourson, né de l'imagination de l'écrivain britannique Michael Bond à la fn des années 1950.