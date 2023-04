Barbie : le teaser et les affiches du film avec Margot Robbie et Ryan Gosling promettent un divertissement plein d’humour

Dévoilés ce mardi 4 avril, le teaser et les affiches du film événement Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling promettent un film très coloré plein d’humour et de fantaisie rose bonbon.

Le film événement «Barbie» de Greta Gerwig se dévoile un peu plus. Warner Bros. a publié ce mardi un teaser ainsi que les premières affiches de ce long-métrage adapté des célèbres jouets Mattel avec Margot Robbie dans le rôle-titre de la célèbre poupée et Ryan Gosling dans celui de son fameux amoureux Ken.

«Nous vous offrirons quelque chose de complètement différent. Le truc auquel vous ne vous attendiez pas», avait déclaré Margot Robbie en 2020 dans une interview pour le Hollywood Reporter. Et c’est un parti pris plein d’autodérision qu’ont choisi les créateurs, le tout dans une esthétique ultra-colorée qui promet un résultat extrêmement fun, parfait pour divertir les foules en plein été. Le film sortira le 19 juillet en France.

All-new character posters for #Barbie, featuring Margot Robbie, Ryan Gosling, Michael Cera, and more. pic.twitter.com/vs2sE0RsbM — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) April 4, 2023

Les différentes Barbies, ainsi que les Kens et les «humains», incarnés dans le film par America Ferrera, Ariana Greenblatt et Will Ferrell, ont pris la pose pour la promo.

Sur les 15 posters dévoilés ce mardi on découvre notamment Issa Rae en Barbie présidente, Kate McKinnon en Barbie gymnaste, Dua Lipa en Barbie sirène, Alexandra Shipp en Barbie écrivain, Ritu Arya en Barbie journaliste, Hari Nef en Barbie médecin, Emma Mackey en Barbie physicienne, Ana Cruz Kayne en Barbie juge, Sharon Rooney en Barbie avocate et Nicola Coughlan en Barbie diplomate.