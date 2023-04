Festival «Cinema for change» : dates, programmation, jury… Tout savoir sur la 12e édition

La 12e édition du festival «Cinema for change» se tiendra du 11 au 16 avril, à Paris et en ligne. Au programme, des œuvres engagées et des débats portant sur des questions citoyennes et environnementales.

Divertir en éveillant les consciences, telle est la volonté du festival «Cinema for change», dont la 12e édition se déroulera du 11 au 16 avril au Grand Rex, à Paris, et en ligne. Que ce soient des documentaires ou des fictions, tous les films sélectionnés (courts ou longs-métrages) vont défendre des valeurs humanistes, et respecter les 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres de l’ONU, comme autant d'ambitions que l’humanité doit atteindre d’ici à 2030. Lutter contre la pauvreté et protéger notre planète sont deux exemples de ce combat.

© DR

Cinq longs-métrages seront en compétition : les drames «L’improbable voyage d’Harold Fry» de Hettie MacDonald et «Noémie dit oui» de Geneviève Albert, ainsi que les documentaires «La belle vie» de Manon Turina et François Marques, «Low-tech» d’Adrien Bellay, et «Sur l’Adamant» de Nicolas Philibert, Ours d’or de la 73e Berlinale.

Tous seront projetés en avant-première en présence des équipes des films. Présidé par le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako («Bamako», «Timbuktu»), le jury, composé notamment des actrices Audrey Dana et Aure Atika, décernera le Grand prix du festival et le Coup de cœur lors de la cérémonie de clôture le 16 avril.

Des séances spéciales et des prix jeunesse

Les festivaliers pourront également assister à des séances spéciales pendant lesquelles les films «Persepolis», «Don’t look up», «Mission régénération», «Soleil vert», «Pourquoi on se bat» et «Les gardiennes de la planète» seront projetés hors compétition.

Dans le cadre de cet événement qui, depuis son lancement en 2011 a accueilli plus de 1.300 jeunes cinéastes issus de 40 pays, douze courts-métrages seront en lice pour les trophées jeunesse, lesquels se déclinent en trois catégories (prix des enfants de 8 à 12 ans, prix des collégiennes de 13 à 17 ans, et prix des étudiant(e)s de 18 ans et plus). L’un de ces films remportera le prix Coup de cœur Canal+ Kids, avec une diffusion sur MyCanal.

L’actrice et réalisatrice Mélanie Laurent recevra un prix d’honneur, lequel récompense chaque année une personnalité qui «ouvre la voie, à travers son engagement, à la sensibilisation et à l’éveil des consciences», selon les organisateurs.

Pour assister à l’une des projections au Grand Rex, à Paris (2e), rendez-vous sur le site cinemaforchange.org. Des contenus seront par ailleurs mis en ligne sur les plates-formes YouTube et Dailymotion dédiées à l’événement.