Heat 2 : Michael Mann en négociation pour réaliser la suite du film de 1995

Selon le site américain Deadline, Michael Mann est en négociation avec les studios Warner Bros. pour adapter le roman «Heat 2», coécrit avec Meg Gardiner l’an dernier. Et qui sera à la fois un prequel et une suite du film de 1995, avec Al Pacino et Robert De Niro.

Ce n’est qu’une question de temps. Le site américain Deadline a annoncé que Michael Mann était en négociation avancée avec Warner Bros. pour la réalisation de «Heat 2», qui serait à la fois un prequel et une suite du film qu’il a réalisé en 1995, avec Al Pacino et Robert De Niro dans les rôles principaux. Le long métrage sera l’adaptation de son roman éponyme coécrit avec Meg Gardiner et publié en août dernier.

«Heat 2» explorera à la fois le passé de Neil McCauley – le personnage incarné par Robert De Niro – mais aussi de Chris Shiherlis (Val Kilmer), et Vincent Hanna (Al Pacino) avant les événements du premier film, ainsi que ce qui est arrivé à ceux qui ont survécu des années plus tard. Le site Deadline précise que Michael Mann aurait personnellement approché Adam Driver pour incarner la version plus jeune de McCauley. Une information qui n’a toujours pas été confirmée cependant.

Lors d’une conférence organisée au festival du film de Tribeca l’été dernier, Al Pacino avait laissé entendre qu’il aimerait voir Timothée Chalamet reprendre son rôle du lieutenant Vincent Hanna dans un éventuel prequel. Là encore, aucune confirmation n’a été apportée à ce propos.