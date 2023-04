«Je me dois d'écouter mes limites» : Stromae annule tous ses concerts jusqu'à fin mai pour raison de santé

Le chanteur belge Stromae, qui avait déjà annulé six dates de concert ces deux dernières semaines, a annoncé ce mardi 4 avril qu’il renonçait à tous ses concerts jusqu’à fin mai pour raison de santé.

Nouvelles annulations pour Stromae. «Je me dois d'écouter mes limites», a écrit mardi le chanteur belge en annonçant l'annulation de tous ses concerts jusqu'à fin mai pour raison de santé.

L'artiste devait se produire à Amsterdam (Pays-Bas), à Toulouse (Haute-Garonne), Bâle (Suisse), Genève (Suisse), Londres (Royaume-Uni), Cologne (Allemagne), Berlin (Allemagne), Rome (Italie) et Lyon (Rhône).

«Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant», indique-t-il, dans un communiqué. «Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regret et une profonde tristesse, mais je me dois d'écouter mes limites».

«Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre, quand je le pourrai, la suite des concerts (...) Prenez bien soin de vous», conclut l'artiste de 38 ans qui pour l’heure doit désormais revenir sur scène le 1er juin à Bruxelles, pour une tournée qui doit se terminer dans la même ville le 9 décembre, après des passages en France et aux Pays-Bas.

Comme un mauvais refrain

Le chanteur de 38 ans, qui a déjà souffert de dépression, n'a pas précisé les raisons médicales de ces nouvelles annulations qui concernent 15 dates de spectacle à travers l'Europe.

L'artiste était remonté sur scène à l'été 2022 après une longue période d'absence causée par une dépression, escortée par des «pensées suicidaires» qu'il avait narrées sans fard dans son titre «L'enfer».

Essoré par une tournée mondiale XXL dans la foulée de l'album tubesque «Racine carrée» (2013), Stromae avait en effet une première fois jeté l'éponge fin 2015, sapé par cette dépression aggravée par les effets secondaires d'un antipaludique.

Celui qui compte parmi les artistes francophones les plus écoutés dans le monde était remonté sur scène en 2022, pour présenter «Multitude». Disque qui lui a permis de gagner une 6e et une 7e Victoires de la musique (décernées en France) dans sa carrière.