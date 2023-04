Cinéma : on a vu le film Suzume, et voici ce qu'on en pense

Dire que Suzume est très attendu par les fans d'animation est un euphémisme. Prévu le 12 avril dans les salles de cinéma, le nouveau film de Makoto Shinkai (Your Name, Les Enfants du Temps) a encore dépassé les attentes de son réalisateur au Japon. Un long-métrage de 2 heures que nous avons vu en avant-première.

Il y a, dans l'univers de Makoto Shinkai, une part de fascination pour l'adolescence, les catastrophes et l'aventure. Un triptique que l'on retrouve comme une évidence dans toutes ses œuvres, depuis La Tour au-delà des nuages (2004) jusqu'au récent Les Enfants du Temps (2019), en passant par l'incroyable succès de Your Name (2016). Une formule de nouveau présente dans Suzume, où ce réalisateur et animateur chevronné - il vient de fêter ses 50 ans -, nous plonge dans ce qui définit l'âme du Japon.

Car pour approcher Suzume, il convient de s'immerger au préalable dans la culture nippone et ses traumatismes. Ne pas oublier le tremblement de terre qui a ravagé l'est du Japon et provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Ne pas oublier non plus le marasme économique qui frappe le pays depuis plus d'une décennie. Et ne pas oublier enfin le déclin de la population rurale, où des centaines de villages sont littéralement abandonnés à travers l'archipel. Ce sont ces constats qui servent ici de base pour bâtir le récit de Suzume, un road movie qui entend interroger la jeunesse sur l'espoir qu'elle porte en elle.

Suzume Film Partners

C'est donc le visage d'une femme (l'avenir de l'homme), celui de Suzume, que l'on découvre. Une adolescente de 17 ans qui porte pratiquement l'entièreté des deux heures de film sur ses épaules. Rarement la caméra quitte son regard alors qu'elle se trouve embarquée dans un récit fantastique. Et c'est la rencontre avec un mystérieux jeune homme, Sôta, qui fera basculer sa vie. Avec lui, elle va découvrir des portes ouvrant vers une autre dimension, d'où s'échappe une «énergie vivante» capable de provoquer de violents séismes. Le duo va donc devoir empêcher le pire...

Les maux du Japon

D'emblée, le film est mené tambour battant et conserve un rythme quasi-effrené du début à la fin, même si quelques pauses contemplatives et complices permettent de tisser des amitiés. Une trame de road movie que Makoto Shinaki a voulu poétique, quand la modernité des villes laisse place à la découverte de ruines où sommeillent des forces extraordinaires.

«Avec Suzume, j'ai été attiré par les chasseurs de ruines simplement parce qu'au Japon, des ruines modernes apparaissent dans de plus en plus de régions du pays. Ce n'est plus seulement dans la campagne reculée ou les banlieues. Même à Tokyo, je croise des akiya (des maisons abandonnées) dans toutes sortes de quartiers. Donc, en considérant le public japonais, j'ai pensé que ce serait un motif très fort auquel tout le monde pourrait s'identifier, en raison de la banalisation de ces sites», a confié Makoto Shinkai, au Hollywood reporter.

Suzume Film Partners

Chaque porte renferme également ces maux que Suzume libère ou doit combattre. En ce sens, le cinéaste s'adresse ici plus particulièrement à ses compatriotes, mais in fine c'est aussi un monde qui se perd qu'il interroge. Suzume est aussi un film tendre et profondément humaniste, alors que la jeune fille croise le chemin de personnes bienveillantes.

L'animation, qui avait atteint des sommets avec Les Enfants du Temps, dépasse encore cette référence. Le studio CoMix Wave Films livre des scènes d'un réalisme impressionnant, poussant un peu plus le curseur dans ce domaine.

On pourra reprocher à Suzume de surfer sur les précédents thèmes déjà soulevés par Makoto Shinkai. La trame du scénario, misant sur une dimension fantastique, reste d'ailleurs trop proche des précédentes réalisations de ce metteur en scène. Makoto Shinkai livre également une œuvre bien ancrée dans la réalité nippone. Reste une aventure forte, très au dessus des autres productions du genre. On s'attache à cette jeune femme, maline et têtue, dans sa quête métaphysique pour interroger le monde actuel et sauver celui de demain.