Festival de Cannes 2023 : «Jeanne du Barry» de Maïwenn sera projeté en ouverture

Jeanne du Barry, film historique de Maïwenn avec Johnny Depp, va faire l’ouverture de la 76e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 16 au 27 mai.

Maïwenn de retour sur la Croisette. Après «Polisse» et «Mon roi», en compétition à Cannes en 2011 et 2015 avec à la clef le prix du Jury pour le premier et un prix d'interprétation attribué à Emmanuelle Bercot pour le second, le sixième long métrage de Maïwenn, «Jeanne du Barry» fera cette fois l’ouverture du festival de Cannes le 16 mai. Il sortira également en salles le même jour, ont annoncé les organisateurs de l'événement.

Jeanne du Barry de Maïwenn en ouverture de #Cannes2023 !



Dans son 6e film, projeté le 16 mai prochain, jour de sa sortie en salles, la réalisatrice incarne la favorite du roi Louis XV, interprété par Johnny Depp.

https://t.co/yxCchwvHJq @whynotprod @Le_Pacte pic.twitter.com/5iieg1WAoo — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 5, 2023

Long métrage historique en costumes, «Jeanne du Barry» réunit à l’écran Johnny Depp et Maïwenn. Il met en scène la romance entre le roi Louis XV, campé par l’interprète de Pirate des Caraïbes, et Jeanne du Barry, une jeune courtisane venue du peuple interprétée par la réalisatrice elle-même, dont l’arrivée à la cour de Versailles va faire scandale. Avec ce film, Johnny Depp a retrouvé les plateaux de cinéma après le scandale du procès Amber Heard.

L’acteur américain pourrait d'ailleurs fouler le tapis rouge au côté de l’équipe du film, composée notamment de Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Noémie Lvovsky, Melvil Poupaud ou encore Pascal Greggory.

«Indiana Jones 5» également au programme

Outre «Jeanne du Barry», les avant-premières de plusieurs autres films très attendus ont d’ores et déjà été annoncées ces derniers jours. «Indiana Jones et le cadran de la destinée», cinquième et nouveau volet de la saga avec Harrison Ford, sera présenté en avant-première mondiale le 18 mai prochain.

Autre événement, «Killers of the flower moon» de l’iconique Martin Scorsese, avec notamment Leonardo DiCaprio, Robert de Niro et Brendan Fraser, sera lui aussi projeté en avant-première mondiale le 20 mai.