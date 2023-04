Joker 2 : Todd Phillips annonce la fin du tournage

Le réalisateur Todd Phillips a annoncé la fin du tournage de «Joker : Folie à deux», rendant hommage à Lady Gaga, Joaquin Phoenix et son équipe.

Clap de fin. La suite très attendue de «Joker» avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn et Joaquin Phoenix dans ce luidu Joker va entrer en montage, a annoncé son réalisateur Todd Phillips sur Instagram. Le tournage, qui avait démarré en décembre dernier, vient de s’achever à New York après plusieurs dernières semaines intenses.

«C'est dans la boîte», a ainsi posté Todd Phillips, avant de saluer Lady Gaga, Joaquin Phoenix et son équipe. «Merci à ces deux-là (+ l'ensemble des acteurs) et à la MEILLEURE équipe que l'industrie cinématographique peut offrir. De haut en bas». «Je vais ramper dans une grotte maintenant (salle d'édition) et tout rassembler», poursuit-il, partageant pour l'occasion deux clichés inédits du couple Harley Quinn-Joker. Ces dernières semaines, plusieurs photographies ont d'ailleurs fuité à l’occasion du tournage à New York.

Ce nouvel opus doit explorer la rencontre et les relations entre Harley Quinn, psychiatre de l'asile d'Arkham, et du Joker, toujours campé par Joaquin Phoenix, lauréat d'un Oscar pour sa performance dans le premier volet. «Joker 2» est attendu en salles le 2 octobre 2024.