Paul Cattermole, membre du S Club 7, est décédé à 46 ans, quelques mois seulement avant que ne soit lancée la tournée anniversaire pour les 25 ans du groupe.

Le groupe pop britannique S Club 7 a, ce vendredi, annoncé le décès de Paul Cattermole. «Nous sommes vraiment dévastés par le décès de notre frère Paul. Il n'y a pas de mots pour décrire la profonde tristesse et la perte que nous ressentons tous. Nous avons eu tellement de chance de l'avoir eu dans nos vies, et nous sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons», indique le communiqué.

