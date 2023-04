Un crossover MCU/DCU ? James Gunn évoque une possible réunion entre les héros Marvel et DC Comics

Alors que le troisième et dernier volet de la saga «Les Gardiens de la Galaxie» s’apprête à sortir en salles, James Gunn, qui quittera définitivement l’univers Marvel pour DC Comics après cela, a évoqué la possibilité de voir ces deux mondes s’entremêler à l’avenir.

Une position très particulière. Nommé à la tête de DC Studios en octobre dernier, James Gunn assure actuellement la promotion de son dernier film Marvel, «Les Gardiens de la Galaxie vol. 3», dont la sortie en salles est prévue pour le 3 mai prochain. Une saga entamée en 2014 dont il maîtrise parfaitement les codes.

Dans un entretien avec le site britannique Empire, le grand patron de DC s’est vu interrogé sur l’éventualité de voir le MCU - Marvel Cinematic Universe - réaliser un crossover avec le DCU - le DC Cinematic Universe - à l’avenir. Une possibilité qui aurait déjà été discutée de manière informelle d’après James Gunn, mais qui exigera de la patience.

«Je suis certain que c'est plus probable maintenant que je suis chargé de DC. Qui sait ? N’allez pas espérer que cela se produise avant de nombreuses années toutefois. Je pense que nous devons commencer par établir ce que nous faisons avec DC. Je mentirais en disant que nous n'en avons pas discuté. Mais toutes les discussions ont été très, très légères et amusantes», a-t-il déclaré.

En février dernier, James Gunn a présenté son plan pour les dix prochaines années chez DC Studios avec une liste de projets, avec notamment cinq films et cinq séries en développement. Il s’occupera personnellement de rédiger le scénario, et de réaliser, «Superman Legacy» - dont la sortie est déjà annoncée pour 2025 - qui marquera la première étape de cette vaste refonte du DCU qui suscite énormément d’excitation chez de nombreux fans.