Vendée : la statue de Saint-Michel devra être déboulonnée pour respecter la laïcité

Le Conseil d'État a rendu son verdict concernant la statue de Saint-Michel aux Sables-d'Olonne, en Vendée. Elle sera déboulonnée. Le maire de la ville Yannick Moreau évoque «une incompréhension».

La polémique perdure concernant la statue de Saint-Michel, installée en 2018 aux Sables-d'Olonne. La Fédération de la Libre Pensée de Vendée, qui avait demandé au maire, avant de saisir la justice, le retrait de cette statue au nom de la séparation de l'Église et de l'État, a obtenu gain de cause. Le Conseil d'État a en effet rejeté, vendredi 7 avril, le pourvoi porté par la ville contre le déboulonnage de la statue, et maintient donc l'obligation de la retirer.

Le Conseil d’État rend publique ce matin (#vendredisaint) sa décision de ne pas examiner le pourvoi de la ville des Sables concernant le devenir de notre #statue #SaintMichel.





La tempête du #wokisme et de la #cancelculture s’est abattue sur Les Sables d’Olonne.





Ma réaction ⤵️ pic.twitter.com/ELH0XgGNHY — Yannick MOREAU (@YannickMOREAU) April 7, 2023

À travers un communiqué de presse et sur les réseaux sociaux, le maire DVD des Sables-d'Olonne Yannick Moreau a exprimé son mécontentement concernant cette décision : «Aujourd'hui c'est l'incompréhension, le Conseil d'État s'en lave les mains, pressé d'en finir, il n'admet pas notre pourvoi en cassation et condamne définitivement notre statue [...] Notre statue est appelée à être déboulonnée, mais la volonté et la votation des Sablais seront respectées : nous trouverons une solution pour qu'elle reste devant l'église Saint-Michel [...] Ils auront leur déboulonnage mais n'auront jamais nos coeurs !»

Pour rappel, un référendum local, organisé par la ville en mars 2022, avait conforté la mairie dans son choix de conserver la statue en l'état. 94% des 4593 votants s'étaient prononcés en faveur du maintien de l'ouvrage.