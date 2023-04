Gladiator 2 : Russell Crowe avoue être jaloux de ceux qui vont jouer dans la suite du film

Dans un entretien avec le site Collider, Russell Crowe s’est exprimé sur la suite de «Gladiator» en préparation. Il avoue être jaloux de voir ce film se faire sans lui.

Un souvenir gravé dans le marbre. En 2000, «Gladiator» faisait sensation lors de sa sortie en salles au point d’obtenir cinq statuettes lors de la cérémonie des Oscars l’année suivante, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur. Vingt-trois ans plus tard, Russell Crowe, qui incarnait le héros Maximus, avoue ne pas être surpris de voir une suite en préparation. Il serait même un peu jaloux de ceux qui vont poursuivre la saga au cinéma.

«Je ne sais pas ce qui va se passer dans le film. Je suis persuadé que Ridley (Scott) a des idées en tête depuis vingt-quatre ans à ce propos, et qu’il pense pouvoir faire mieux. Je pense que c’est le point positif de tout cela, c’est que Ridley veuille retourner dans cet univers et créer quelque chose du même niveau que le premier », explique l’acteur néo-zélandais de 59 ans dans un entretien avec le site américain Collider.

«La seule chose que je ressens personnellement, c’est une pointe de jalousie. Parce que j’étais beaucoup plus jeune, évidemment, et cela a été une expérience déterminante dans ma vie. C’est un film qui a changé ma vie. Cela a changé la manière dont les gens me percevaient et le métier que je faisais», poursuit-il, précisant que le film continue d’avoir du succès à chaque fois qu’il est diffusé à la télévision.

La suite de «Gladiator» verra l’acteur Paul Mescal incarner le personnage de Lucius, le neveu de Commode - le fils de l’empereur Marc-Aurèle qui commet un parricide dès le début du film original - que l’on aperçoit dans le film au côté de sa mère, Lucilla. Devenu adulte, Lucius a été profondément marqué par Maximus dont les exploits dans l’arène, et la mise à mort de Commode, ont permis de sauver la vie de sa mère, que ce dernier soupçonnait de comploter contre lui.