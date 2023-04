«Super Mario Bros., le film» démarre en trombe et passe devant «La Reine de neiges 2»

«Super Mario Bros., le film» s’est offert dimanche à l’issue du week-end de Pâques la tête du box-office américain et rafle le record du meilleur démarrage pour un film d’animation.

Super Mario Bros. au top. Après un excellent démarrage en France avec plus de 281.000 entrées le jour de sa sortie le 5 avril dernier, le plaçant loin devant «Les Trois mousquetaires» (197.224 entrées), «Super Mario Bros. le film» a conquis, ce week-end, le box-office américain.

Dévoilé vendredi aux Etats-Unis, le film co-réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, et produit par Universal, Nintendo et Illumination studios a cumulé 146 millions de dollars de recettes pour son premier week-end dans les salles obscures, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations, note l’AFP.

Mario devant «La reine des neiges 2»

Une sacrée performance qui permet au long métrage, mettant en scène le célèbre plombier à la salopette bleue et à la casquette rouge, de devenir le film d’animation ayant réalisé le meilleur démarrage de l’histoire. Et pour cause, avec 377 millions de dollars de recettes à l’échelle internationale, il passe ainsi devant «La Reine des neiges 2», détenteur du record jusqu’alors, avec 358,5 millions de recettes en 2019, note de son côté Allociné.

Reste dorénavant à savoir si le film va continuer sur cette lancée. Malgré les critiques mitigées des médias, le public semble lui emballé, comme en témoigne le baromètre du site spécialisé américain Rotten Tomatoes. Selon lui, 96% des spectateurs recommandent le film contre 56% des critiques.

Dans cette adaptation animée du célèbre jeu Nintendo, Super Mario doit tout mettre en œuvre pour retrouver son frère Luigi après l’avoir perdu alors qu’ils se retrouvent plongés dans un nouvel univers. Pour l’aider dans cette mission qui le conduira à combatte l'affreux Bowser, il pourra compter sur l'emblématique Toad, et la Princesse Peach, à la tête du Royaume Champignon.