Le pride comedy show, une soirée inédite pour célébrer l'humour et la diversité

Le théâtre de la Renaissance accueille la 16 mai une soirée inédite placée sous le signe de l’humour, l’amour et la diversité en lien avec la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, qui se tient le lendemain.

Le Pride Comedy Show prendra ses quartiers le 16 mai prochain pour un soir sur la scène du théâtre de la Renaissance. L'occasion de fêter la diversité et «la fierté d'être qui l'on est», le tout avec humour. Et pour célébrer la liberté et le respect, cette soirée réunit un plateau d'artistes de talent.

Humour, drag queen et voguing au rendez-vous

Parmi eux : les humoristes Marine Baousson, Thanee, Laura Domenge ou encore Elisabeth Buffet investiront le plateau. Elles partageront notamment l'affiche avec le danseur de voguing et militant pour la lutte contre l'homophobie Noam Sinseau ou encore la drag queen mexicaine Lolita Banana, ayant participé avec succès, en août dernier, à la première édition de l'émission Drag Race France.

La star des ados et nouveau visage de l'humour Roman Doduik montera lui aussi sur scène comme Lou Trotignon, humoriste dont le one man show «Objectif Mérou» revient sur son histoire personnelle de transition ou encore Jessé, qui a récemment dévoilé son premier spectacle «Message personnel», dans lequel il évoque, entre autres sujets, l'homophobie dont il a été victime à l'école.

La fantasque Arielle Dombasle et l'icône de chez madame Arthur, Charly Voodoo, qui en juillet dernier ont collaboré sur le titre «Barbiconic» ont également répondu présent le 16 mai prochain, qui par ailleurs n'est autre que la journée mondiale du vivre ensemble depuis 2017.