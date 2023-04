Star Wars : voici les dernières infos sur le film «L'ascension de Skywalker»

Dans un entretien avec le site américain Variety, la présidente de la société Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a dévoilé quelques détails concernant le film qui verra Daisy Ridley reprendre le rôle de Rey, dans une suite directe de «Star Wars : L'ascension de Skywalker».

Des précisions très attendues. Après l’annonce du développement de trois nouveaux films lors de l’évènement Star Wars Celebration organisé à Londres la semaine dernière, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, s’est entretenue avec le site américain Variety pour dévoiler des détails supplémentaires concernant le long métrage qui verra Daisy Ridley retrouver le rôle de Rey, dans la suite de «Star Wars : L'ascension de Skywalker».

Réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, on sait que ce film se déroulera quinze ans après les événements du précédent, et suivra la manière dont Rey va tenter de reconstruire l’ordre des Jedi. «Nous sommes quinze ans après ‘L’ascension de Skywalker’, donc après la guerre, après le Premier Ordre, et l’ordre des Jedi se trouve dans le plus grand désarroi. Il y a beaucoup de questions comme ‘Qui sont les Jedi ? Que font-ils ? Dans quel état se trouve la galaxie ?’. Rey essaie de rebâtir l’ordre des Jedi, à partir des livres, et de la promesse faite à Luke. C’est dans cette direction que nous allons», explique Kathleen Kennedy.

La présidente de Lucasfilm a également répondu à la question de savoir si Mark Hamill ferait son retour dans la peau de Luke Skywalker, un personnage qui meurt dans «Les Derniers Jedi» réalisé en 2017, mais qui revient par la suite sous la forme d’un fantôme de la Force. «Je ne sais pas si nous passerons beaucoup de temps à faire des flashbacks, ou avec des fantômes de la Force. Mais l’esprit de ce qu’il représente pour elle sera certainement significatif», précise-t-elle.