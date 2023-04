The Marvels : Captain Marvel forme une équipe de choc dans une nouvelle bande-annonce

La première bande-annonce de «The Marvels» marque le retour de Brie Larson dans le rôle de Carol Danvers, alias Captain Marvel. L’héroïne s’apprête à faire équipe avec Monica Rambeau et sa super-fan, Kamala Khan, alias Ms. Marvel.

Une équipe de choc. Attendu dans les salles françaises le 8 novembre prochain, «The Marvels» vient de dévoiler sa première bande-annonce au rythme de la chanson «Intergalactic» des Beastie Boys. On y voit Brie Larson retrouver le rôle de Carol Danvers, alias Captain Marvel. Cette dernière se retrouve liée à deux autres personnages bien connus des fans, Monica Rambeau et Kamala Khan, alias Ms. Marvel. Sans savoir pourquoi, les trois femmes interchangent de lieux à chaque fois qu’elles utilisent leur pouvoir.

Pour tenter de comprendre ce qui se passe, Nick Fury, qui se trouve dans la station spatiale S.A.B.E.R. chargée d’explorer les anomalies cosmiques, et Monica vont se rendre au domicile de Kamala Khan. C’est alors que celle-ci va switcher de position avec Carol Danvers, et se retrouver à côté de Goose, le chat Flerken aussi mignon qu’il est redoutable (et qui est responsable de la blessure à l’œil de Nick Fury).

La bande-annonce révèle également le visage de l’acteur Park Seo-joon (Parasite) dans un rôle inconnu. Et Zawe Ashton dans la peau du grand méchant de l’histoire. Si on ne connaît pas l’identité exacte de son personnage, le fait qu’elle possède un marteau similaire à celui de Ronan l’Accusateur – incarné par Lee Pace dans le premier volet des «Gardiens de la Galaxie» – laisse penser qu’il pourrait s’agir de sa successeuse.